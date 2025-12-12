Vente Osenat : des motos le 15 décembre à Fontainebleau (77)

On ne présente plus la maison de ventes aux enchères Osenat. Ce lundi 15 décembre, elle organisera une vente de véhicules de collection. 106 lots seront disponibles. Parmi eux, quelques motos se sont invitées à la fête dont une Harley-Davidson Softail Heritage FLSTC de 1995 estimée entre 100 et 200 euros.

La vente, qui commencera à 14 heures, sera diffusée en live sur interencheres et sur Drouotlive.

Frais et conditions de vente

Pour les lots "Automobilia, les frais seront de 28,8 %. Pour les véhicules, ils seront de 20,4 %. Pour ceux qui enchériront via internet, une majoration de 42 euros TTC par véhicule sera facturée si vous passez par interencheres. Si vous enchérissez via Drouotlive, la commission sera de 1,5 % HT de l’adjudication.

Le règlement devra être fait juste après la vente par chèque, en espèces (maximum de 1 000 euros pour les particuliers et les professionnels et 15 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en France), par carte de crédit ou par virement bancaire.

L’exposition des lots est prévue au 5 Rue Royale 77300 Fontainebleau le 12 décembre 2025 de 10h00 à 18h00, le 13 décembre 2025 de 10h00 à 18h00, le 14 décembre 2025 de 10h00 à 18h00 et le 15 décembre 2025 de 10h00 à 12h00.

En piste

Plusieurs machines réservées à un usage sur circuit seront à votre disposition. Cette MV Agusta 350 cm3 n’est pas datée. On sait juste que le moteur, gavé par des carburateurs Dell Orto VHB 26 à boisseaux plats, a été préparé et qu’elle est équipée de quelques éléments « racing ». Son estimation est fixée entre 10 000 et 15 000 euros.

Cadre Zerchot en tubes Reynolds 24 CD4S, ensemble selle réservoir adapté et réalisation des pots de détente également signés Zerchot, le cœur de cette machine n’est autre qu’un Kawasaki 500 H1R. Cette machine attend entre 15 000 et 18 000 euros.

Si vous êtes plutôt branché « anglaises », cette Matchless G50 qui a déjà participé à diverses manifestations sera peut-être pour vous. Une grosse préparation moteur a été effectuée dans les ateliers « Matchless Minnovation » (estimation entre 17 000 et 20 000 euros).

La suite de la présentation des lots de cette vente est à retrouver page suivante.