ActualitE

Enchères : anciennes et sportives à Cherre ce 13 décembre

 Amateurs d’anciennes et de sportives, rendez-vous ce samedi 13 décembre à Cherre dans la Sarthe pour, qui sait, trouver votre cadeau pour les fêtes de fin d’année…

Dernière ligne droite pour trouver de quoi garnir le sapin pour Noël ; nous vous invitons à jeter un œil sur la vente aux enchères qui se tiendra ce samedi 13 décembre à Cherre (72) à partir de 15 heures. 33 véhicules dont 10 motos (et un moteur) seront proposés dans cette vente qui sera diffusée en direct sur le site interencheres.com.

 

Frais et conditions de vente

Pour cette vente, les frais seront de 20 % du montant de l’adjudication. Des frais de dossier de 180 euros TTC seront appliqués. Attention, seule la caution pourra être réglée par carte bancaire. Tous les autres règlements devront se faire par virement bancaire. Les coordonnées à enregistrer sont disponibles sur le site d’interencheres.

L’exposition des véhicules se fera le jour de la vente à partir de 10 heures. L’adresse : ZA du Coutier 72400 Cherre.

Les anciennes de la vente

Et ça commence fort avec ce side-car Indian 1000 cm3 Powerplus de 1917 qui a été restauré il y a quelques années. Une bonne révision est à prévoir car on annonce des soucis au niveau de la distribution et de la magnéto. L’estimation est proposée entre 20 000 et 30 000 euros. À noter que le lot qui suivra ce side-car est un moteur Indian Powerplus fixé sur un présentoir (estimation entre 4 000 et 5 000 euros).

Side-car Indian 1000 cm3 Powerplus 1917
Side-car Indian 1000 cm3 Powerplus 1917 (lot n° 23)

 

Cette Honda CB 750 Four K2 d’origine canadienne sera à immatriculer en collection (documents fournis). Elle est de 1971 et annoncée comme étant en très bon état de présentation et de fonctionnement (estimation entre 7 000 et 9 000 euros). La belle a même été équipée d’une ligne d’échappement neuve en inox.

Honda CB 750 Four K2 1971
Honda CB 750 Four K2 1971

 

Cette Suzuki GT 750 cm3 de 1976 a été légèrement améliorée. Son moteur a été refait et l'entretien a été réalisé par un professionnel. Il faudra quand même prévoir une révision pour cette machine qui n’a pas encore passé la barre symbolique des 40 000 kilomètres (estimation entre 7 000 et 9 000 euros).

Suzuki GT 750 1976
Suzuki GT 750 1976

 

Toujours chez Suzuki, vous pouvez vous offrir cet oiseau rare, à savoir une XN 85 Turbo de 1984 estimée entre 5 000 et 6 000 euros. Elle a été entièrement révisée par un professionnel en 2023 mais on précise que l’entretien sera à prévoir. On regrettera juste la ligne d’échappement 4 en 1 avec le collecteur qui n’a pas résisté à la mode des bandes…

Suzuki XN 85 Turbo 1984
Suzuki XN 85 Turbo 1984

 

On passe en mode sportive ? Allez ! Rendez-vous page suivante pour découvrir quelques machines capables de faire fondre les points de votre permis comme neige au soleil…

