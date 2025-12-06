Moins chers et plus rapides, les motos et scooters s’imposent comme la solution de mobilité numéro un !

Les associations de défense des motards n’ont de cesse de le dire : les motos et scooters doivent être vus comme des solutions de mobilité plutôt que des problèmes au sein de la circulation.

Et plutôt que de leur mettre des bâtons dans les roues avec des mesures comme le contrôle technique ou le stationnement payant à Paris, les politiques devraient encourager les déplacements à deux-roues motorisés pour fluidifier le trafic mais aussi pour réduire la pollution des villes françaises.

Les deux-roues motorisés, qui sont désormais soumis à la réglementation Euro5 + sont aujourd’hui des véhicules plus accessibles que les voitures, et pourraient constituer une vraie alternative pour améliorer la circulation dans les villes.

À l’occasion de la Semaine de la mobilité, la Fédération Européenne des Associations Motocyclistes a coordonné une série de tests comparatifs entre différents moyens de transport : transports en commun, voiture, vélo, trottinette, roller et les deux-roues motorisés.

L’objectif de cette expérience à laquelle a participé la Fédération française des motards en colère (FFMC) était de comparer les temps de trajet et leurs coûts dans plusieurs grandes villes.

En France, ce sont Bordeaux, Lyon, Besançon, Avignon et Niort qui ont pris part à l’expérience cette année.

Temps de trajet et coût des trajets ont été passés au crible

Et sans surprise, c’est sans doute aussi un peu le but recherché, la moto reste le mode de déplacement le plus rapide : entre 15 et 30 % de temps gagné par rapport à la voiture, deux fois plus rapides que les transports en commun.

Selon la FFMC : « Ces écarts ne sont pas anecdotiques : ils rappellent qu’en zone urbaine dense, le deux-roues motorisé est une solution efficace, flexible et peu encombrante, qui fluidifie la circulation au lieu de la saturer. »

À Niort ou Besançon, seul le vélo est en mesure de rivaliser quasiment avec la moto en temps de trajet, avec surtout un coût quasi nul contrairement à la moto. Une alternative crédible donc, accentuée par la montée en puissance des vélos à assistance électrique.

La FFMC précise toutefois que c’est : « une alternative low-cost pour qui n’est pas pressé. »

En parallèle, l’étude a démontré que la voiture en ville restait l’un des modes de transport le plus onéreux tout en étant l’un des plus longs : « En moyenne, les conducteurs mettent entre 20 et 40 % de temps en plus que les motards, tout en dépensant jusqu’à dix fois plus par trajet. »

Les différentes observations et données chiffrées ont été transmises à la FEMA et doivent servir à alimenter le dialogue avec les institutions pour étayer le fait que les deux-roues doivent être vus comme une solution et faire partie intégrante de la mobilité urbaine.