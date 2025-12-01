Ural veut rompre avec son passé et dévoile un side-car inédit
Spécialisée dans la production de side-cars, la marque d’origine russe Ural souhaite apporter un vent de fraîcheur dans sa gamme. Une première étape a été franchie avec la présentation du Projet Neo. Un side-car moderne qui s’éloigne de la production habituelle d’Ural.
Constructeur soviétique de motos fondé en 1941, Ural (ou Oural), est une des références du marché des side-cars avec des modèles qui sont à 95 % exportés.
La marque russe, qui a décidé de déménager sa production au Kazakhstan suite au conflit armé entre le pays de Vladimir Poutine et l’Ukraine, a aussi fait migrer son siège social aux États-Unis. Une décision qui a permis de maintenir la production tant bien que mal et surtout son exportation, les produits russes faisant l’objet d’embargos.
Ces premiers changements majeurs dans l’histoire d’Ural vont prochainement s’accompagner d’une petite révolution dans le catalogue de la firme, incarnée par le Projet Neo.
Pour la première fois le constructeur va miser sur un modèle au look moderne pour pérenniser son activité.
Un Projet Neo qui est vital pour la survie d’Ural
Cette nouvelle plateforme, loin du style classique des précédents modèles de side-cars marque une véritable rupture pour Ural. Un changement radical qui était nécessaire pour Ilya Khait, le boss d’Ural, afin de : « maintenir Ural en vie, et ce, de manière constante. »
Projet porté par Khait lui-même, Neo n’a pas vocation à remplacer le side-car traditionnel de la marque, mais plutôt à coexister avec lui et à offrir de nouvelles perspectives pour l’avenir de la marque russe.
Avec un look moderne, il est vrai que le Projet Neo d’Ural détonne sur un marché de niche comme les side-cars où le style global des modèles reste plutôt classique, voire conformiste.
