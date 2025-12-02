La marque tchèque Jawa arrive enfin en France

Marque tchèque fondée en 1929 à Prague et dont la licence est désormais exploitée par le groupe indien Mahindra, Jawa va faire son grand retour en France.

L’emblématique firme, déjà présente dans d’autres pays européens va être distribuée en France par le concessionnaire francilien (basé à Levallois-Perret) Tendance Roadster, qui sera en charge de développer le réseau pour la commercialisation et le service après-vente des modèles Jawa.

« Nous sommes heureux de pouvoir participer au renouveau en France d’une marque Européenne si riche en histoire. Depuis 1929, Jawa fait preuve de savoir-faire et d’inventivité » a déclaré Guillaume Tirard, de Tendance Roadster.

Un retour attendu pour Jawa

Pour le moment, seuls deux modèles de moyenne cylindrée seront annoncés dans l’Hexagone, la classique Jawa 350 CL et le roadster au design plus moderne Jawa 42 FJ.

Aux côtés du modèle 350 CL, on retrouve donc la 42 FJ déjà présentée. Elle repose sur un monocylindre Alpha2 de 334 cm3 qui développe 29 chevaux et offre un couple maximal de 29,6 Nm. Une moto présentée comme un hommage au créateur de la marque Jawa, Frantisek Janecek et qui apporte une touche de modernité dans la gamme des moyennes cylindrées siglées Jawa.

Les premières motos Jawa seront livrées en France dans le courant de l’année 2026, avec des tarifs annoncés de 4 990 € pour la 42 FJ et 5 490 € pour la 350 CL.

Un retour en France dont se réjouit Vladimir Kapitonov, responsable de Jawa Europe : « Notre mission est de structurer la marque en France avec une vision moderne, un réseau efficace et une qualité de service exemplaire. Nous sommes fiers de participer à ce nouveau chapitre européen. »