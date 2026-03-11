Ducati donne rendez-vous à tous les passionnés le 26 mars prochain.

Et pour contenir l’impatience de ses fans, la marque a décidé de dévoiler dès à présent l’identité du modèle qui sera présenté à cette occasion : la Superleggera V4 Centenario.

Une moto qui selon la marque : « repousse les limites du possible pour une moto homologuée route. La liberté absolue incarnée par l’ingénierie. Une machine conçue non pas pour répondre aux attentes, mais pour les surpasser, les briser et les effacer. »

Le ton est donné.

Concentré de tout ce que Ducati sait faire de mieux en matière de sportivité, puissance, aérodynamisme, partie-cycle et électronique, cette nouvelle Superleggera V4 Centenario prendra la suite de la Superleggera V4 sortie en 2020 et produite à seulement 500 exemplaires dans le monde.

Inspirée par les motos de MotoGP et Superbike, deux des championnats du monde dans lesquels la marque de Bologne enchaîne les succès, la nouvelle Superleggera V4 sera le fleuron sportif de la firme.

Une MotoGP homologuée route pour Ducati

Un nouveau temps fort pour Ducati, qui fête cette année son centenaire, après la présentation de la Formula 73, qui ressuscite l’esprit de la 750 Super Sport de 1973 et qui ne sera produite qu'à 873 exemplaires dans le monde.

2026 sera ainsi émaillée de nombreux événements qui marqueront cet anniversaire spécial. Le point d’orgue des célébrations aura lieu en Italie lors de la World Ducati Week (WDW) qui se tiendra du 3 au 5 juillet 2026 sur le circuit de Misano. Un rendez-vous incontournable pour les ducatisti du monde entier, avec une parade géante prévue le 4 juillet, jour précis où l’entreprise soufflera ses 100 bougies.