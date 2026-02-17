Ducati lance le programme Ducati Factory Made pour créer une Multistrada qui ne ressemble à aucune autre

Avec son tout nouveau programme Ducati Factory Made, la marque italienne s’inspire désormais du monde de l’automobile de luxe (comme Ferrari ou Porsche).

L’objectif de Borgo Panigale est clair : offrir une qualité d’assemblage « usine » pour chaque option et permettre une personnalisation esthétique que seul un constructeur peut garantir.

Grâce aux liens étroits avec Lamborghini, qui profitent d’une même maison mère (Audi, et le groupe Volkswagen), Ducati propose désormais des teintes issues de ses séries limitées réalisées en collaboration avec la firme automobile. Il est donc désormais possible de commander sa Multistrada V4 en Viola Pasifae, Arancio Xanto ou encore le célèbre Verde Scandal.

Trois collections sont répertoriées : Icone, Style et Sophistication pour des livrées et des finitions inédites. Ceux qui souhaitent affirmer le caractère sportif de leur moto peuvent aussit opter pour les livrées Performance ou les livrées exclusives Ducati Corse, inspirées par les motos les plus sportives de la marque.

Une Ducati Mulstistrada V4 sur mesure

Le programme permet de configurer la moto selon la morphologie et l’usage de son pilote dès le premier kilomètre, mais aussi de personnaliser de nombreux éléments : choix des jantes (alliage, forgées ou rayons) avec des coloris spécifiques, mais aussi la couleur du cadre arrière et des étriers de frein.

Il est aussi possible de mixer les options des packs Touring, Adventure, Sport, Tech et Enduro sans contrainte.

Le programme de personnalisation Ducati Factory Made est déjà disponible sur le site officiel Ducati. Une fois la configuration en ligne terminée, il est possible d’envoyer directement sa Ducati Multistrada V4 personnalisée à son concessionnaire pour obtenir un devis.