Première visite de la partie moto du salon de Rétromobile
Rétromobile, c'est le rendez-vous incontournable de tous les amoureux de belles mécaniques qu'elles soient sur quatre ou deux roues. Car, oui depuis plusieurs années, la moto a réussi à se forger une place à la Porte de Versailles.
Ducati, Royal Enfield, Kawasaki, Triumph, Maeving, Midual et Brough Superior, voici le programme des marques motos présentes à l'occasion de l'édition 2026 du salon Rétromobile. Même s'il manque certains constructeurs, le programme est particulièrement alléchant. Ainsi, un espace dédié au deux-roues a été créé dans le hall 7.2, mais attention Midual et Brough Superior sont au 7.3.
La palme du plus beau stand revient sans aucun doute possible à Ducati. La firme de Bologne, qui célèbre pour l'occasion son 100e anniversaire, a décidé d'en mettre plein les yeux des visiteurs avec deux belles rétrospectives sur les Monstro mais également les Superbike. L'occasion de découvrir également de magnifiques machines de compétition engagées en championnat du monde Superbike et Moto GP.
Si vous n'êtes pas encore venu à la Porte de Versailles, nous nous proposons de nous suivre dans une première visite, qui, on l'espère, vous donnera envie de mettre le cap sur Retromobile.
Rétromobile 2026
Informations pratiques
Achetez vos billets pour Rétromobile
Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au Parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tiendra dans les pavillons 4, 7.1, 7.2, et 7.3.
Tarifs :
Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
Tarif sur place : 25 €
Avant-première : 60 €
Enfants de moins de 16 ans : 12 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h
