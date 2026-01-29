Première visite de la partie moto du salon de Rétromobile

Ducati, Royal Enfield, Kawasaki, Triumph, Maeving, Midual et Brough Superior, voici le programme des marques motos présentes à l'occasion de l'édition 2026 du salon Rétromobile. Même s'il manque certains constructeurs, le programme est particulièrement alléchant. Ainsi, un espace dédié au deux-roues a été créé dans le hall 7.2, mais attention Midual et Brough Superior sont au 7.3.

La palme du plus beau stand revient sans aucun doute possible à Ducati. La firme de Bologne, qui célèbre pour l'occasion son 100e anniversaire, a décidé d'en mettre plein les yeux des visiteurs avec deux belles rétrospectives sur les Monstro mais également les Superbike. L'occasion de découvrir également de magnifiques machines de compétition engagées en championnat du monde Superbike et Moto GP.

Si vous n'êtes pas encore venu à la Porte de Versailles, nous nous proposons de nous suivre dans une première visite, qui, on l'espère, vous donnera envie de mettre le cap sur Retromobile.