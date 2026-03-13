Annoncé il y a maintenant de longs mois, le retour de la marque anglaise BSA, aujourd’hui propriété du groupe indien Mahindra a été émaillé de quelques soubresauts.

Une situation que la marque ne devrait désormais plus connaître, puisqu’elle a décidé de confier sa distribution sur le marché tricolore à un acteur incontournable du paysage moto hexagonal : GD France.

Le groupe, qui distribue déjà les marques CFMoto, Zontes ou Hero ajoute donc BSA à son catalogue : « Nous sommes fiers de contribuer au retour d’une marque aussi mythique que BSA. Notre réseau et notre savoir‑faire permettront d’offrir aux passionnés une expérience à la hauteur de l’histoire de la marque » a déclaré Jean Philippe Tartaglia, Directeur Général de GD France.

Le déploiement du réseau de distributeurs, service après-vente, promotion et développement de la marque BSA en France sont donc désormais gérés par GD France, qui profite d’une solide implantation sur tout le territoire.

Trois modèles BSA accompagnent ce nouvel élan, la mythique Gold Star 650, affichée à partir de 6 499 euros, la Scrambler 650 (6 799 euros) et la moyenne cylindrée Bantam 350, disponible à partir de 3 999 euros.

Les premiers modèles BSA distribués par GD France arrivent déjà sur le marché en ce mois de mars 2026, et profitent d’une garantie de trois ans pièces et main-d’œuvre.

Après des débuts pour le moins cahoteux, le retour de BSA en France va désormais pouvoir compter sur le savoir-faire et l’expertise de GD France pour se relancer sereinement.

De quoi rassurer les nombreux nostalgiques de la marque.