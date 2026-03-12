KTM étend la garantie de toutes ses motos homologuées pour la route
Bonne nouvelle pour tous les clients de KTM, le constructeur autrichien généralise sa garantie de 4 ans sur tous ses modèles homologués route à partir du millésime 2025. Une petite révolution qui concerne aussi bien la petite 125 Duke que l’énorme 1390 Super Adventure.
Secouée par des difficultés financières, KTM entend rassurer ses clients.
Dans un marché 2026 de plus en plus disputé, avec une concurrence accrue, la marque autrichienne cherche à tranquiliser les possesseurs d’une moto de la gamme.
KTM étend donc sa garantie constructeur gratuite, rendant la couverture de quatre ans applicable à toutes les motos homologuées pour la route, à partir des millésimes 2025, et ce pour l’ensemble des segments et des cylindrées de la gamme Street KTM, que ce soit les modèles Adventure, Dual Sport, Naked, Supersport, Sports Tourer ou Supermoto.
Seuls les modèles exclusivement destinés à la piste ou à la compétition sur circuit fermé ne sont pas concernés par cette nouvelle durée de garantie.
Quatre ans de garantie pour toutes les KTM homologuées route
« Nous faisons évoluer et renforçons continuellement notre couverture de garantie afin de soutenir pleinement nos produits et d’offrir une véritable sérénité à nos clients. En suivant simplement le plan d’entretien recommandé, les clients bénéficient d’une protection complète en cas de problème. Cette évolution reflète la confiance de KTM dans l’ensemble de sa gamme routière, un avantage auparavant réservé à certains modèles » explique Spela Kovacic, Vice-présidente du service clients KTM.
Car si la garantie constructeur Premium est liée à la moto et non à son propriétaire, pour conserver la couverture durant les quatre ans, tous les entretiens requis doivent être réalisés, conformément au plan d’entretien officiel du constructeur, au sein du réseau de distributeurs KTM agréés.
