Un nouveau style et plus de composants WP pour la KTM 790 Duke, le roadster compatible A2 de la famille Duke

Après une année 2025 particulièrement difficile pour le groupe KTM, seulement sauvé par l’apport de capitaux venus d’Inde et de son partenaire de longue date, Bajaj, la marque autrichienne respire désormais un peu plus sereinement.

La prise pouvoir du géant indien dans le groupe de Mattighofen va entraîner quelques changements jusque dans le catalogue de KTM, où la gamme devrait se recentrer sur les modèles les plus « bankables ».

Parmi eux, on retrouve le roadster de moyenne cylindrée 790 Duke.

Un modèle qui pour 2026 va s’harmoniser esthétiquement avec le reste de la famille Duke.

Les images de la moto publiées par Moto Bob et relayées par le média indien Rushlane, surprise en phase de développement, confirment que la 790 va adopter les codes esthétiques de ses grandes sœurs, les 990 et 1390 Super Duke R.

Une KTM 790 Duke renouvelée pour 2026

Le changement le plus notable se situe à l’avant. KTM abandonne le phare fendu historique pour un bloc optique monobloc suspendu, entouré de larges bandes de feux de jour (DRL) à LED. C’est la signature visuelle que l’on retrouve sur toute la nouvelle famille Duke. Ce nouveau bloc n’est pas qu’esthétique, il promet un faisceau plus large et une signature lumineuse qui rend la moto immédiatement identifiable dans le trafic.

Si le cadre treillis en acier reste inchangé, KTM a retravaillé l’habillage avec un réservoir aux lignes plus acérées, des écopes de radiateur qui s’allongent ou encore une boucle arrière redessinée et un nouvel échappement latéral plus compact. De nouveaux rétroviseurs et panneaux latéraux complètent la panoplie de cette 790 Duke.

Du côté de la partie-cycle, KTM joue la carte du fait maison et va délaisser Brembo et ByBre pour ses propres composants. La 790 Duke héritera de nouveaux étriers de frein radiaux WP FCR4 à quatre pistons qui complètent les suspensions WP APEX déjà présentes.

Mécaniquement, le bicylindre parallèle de 799 cm³ ses 95 chevaux et ses 87 Nm de couple restent fidèles au poste. Bonne nouvelle pour les jeunes permis : cette version 2026 restera compatible avec le permis A2 (version bridable à 35 kW).