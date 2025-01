Plus technologique et affûtée, la KTM 790 Duke 2025 fait de la résistance

Empêtré dans une crise financière chaque jour plus inquiétante, le groupe autrichien KTM ne semble pas baisser les bras, et poursuit la présentation de son catalogue 2025 avec l'ultime millésime de son roadster 790 Duke.

Alternative A2, avec son moteur bicylindre LC8c offrant 95 chevaux à 8 000 tr/min, soit la limite maxi pour être éligible, la KTM 790 Duke dispose également de trois modes moteur : Street, Rain et Sport, et deux modes supplémentaires en option : Track et Performance.

Pour le millésime 2025, un nouveau tableau de bord TFT de cinq pouces vient remplacer le précédent de 4,5 pouces et apporte de nouvelles fonctionnalités ainsi qu'une plus grande facilité d'utilisation, donnant aux pilotes l'accès au mode démo de KTM, à un écran de télémétrie et à un mode anti-wheeling avec six niveaux de réglages. Le tableau de bord fait également place à un tout nouveau système de commandes, avec une fonctionnalité tactile plus intuitive qui s'allume lorsque la luminosité est faible.

Un Scalpel encore plus affûté

En termes de design, la KTM 790 Duke 2025 conserve son look agressif qui caractérise la gamme Naked KTM et bénéficie de mises à jour notamment au niveau du phare.

Disponible en deux coloris, orange ou noir, la KTM 790 Duke 2025 est également couverte par une garantie constructeur premium allant jusqu'à quatre ans. À condition que la marque existe encore d'ici-là...