L’électrique de poche Zero Motorcycles XB 2025 va-t-elle éradiquer le 50 cm3 thermique ?

2. Une Zero XB vive et pratique en ville, amusante en tout terrain

La Zero XB s’adresse aux jeunes conducteurs et à tous ceux qui cherchent un véhicule simple et amusant. Avec une vitesse limitée à 45 km/h et une conception compacte, elle vise à démocratiser l’électrique dans un format ludique et rassurant. Inspirée par le VTT et la motocross, la XB incarne une nouvelle façon de faire son entrée dans le monde du deux-roues.

Look et finition : un hybrid moto-vélo

Regardez là bien. Elle vous dit quelque chose ? C’est normal car la XB ressemble à s’y méprendre à une certaine Light Bee. Et cela peut s’expliquer par le fait que Zero a conclu un partenariat avec l’usine chinoise de Zongshen qui fabrique aussi les Surron. Néanmoins, la version américaine attire tout autant l’œil par sa silhouette compacte et ramassée, ses roues de 19 pouces et son cadre tubulaire en alu apparent qui sont des éléments communs aux variantes chinoises. Là où la moto américaine se démarque clairement c’est par l'obtention d'une double optique LED lenticulaire identique à sa grande sœur la XE.

Le constructeur californien insiste sur le fait que les motos sont bien assemblées selon leur cahier des charges. Et cela peut effectivement se constater : les plastiques sont bien ajustés, les finitions propres, et la moto dégagent un sentiment de fun ne serait-ce qu’en la regardant.

Avec une ligne à la croisée des chemins entre mountain bike et moto d’enduro, elle évoque une mini-enduro moderne. En somme, c’est une petite moto bien finie, conçue avec sérieux. Ne vous fiez donc pas à son gabarit.

Ergonomie : un format de poche accueillant

Avec une hauteur de selle de 832 mm, la XB est facile à enjamber. Le poste de conduite est naturel. Le guidon plat et bien large permet d’avoir un bras levier assez important. La selle, bien que courte et étroite, bénéficie d’un rembourrage assez confortable. On pourrait presque s’imaginer faire des bornes à son bord. Les repose-pieds sont placés suffisamment bas pour ne pas avoir les genoux trop repliés. Ce qui reste surprenant quand on voit le gabarit compact de la moto.

En se mettant debout sur la moto, on sent presque qu’elle se manie mieux en étant assis dessus. En effet, avec son faible poids (63 kg) on peut facilement faire tous types de manœuvres, à l’arrêt comme en mouvement, à l’aide du moindre petit coup de bassin. En somme, la position de la XB met tout de suite à l’aise.

Moteur & batterie : bridé mais punchy

La XB est propulsée par un moteur synchrone à aimant de 7,5 kW et 373 Nm de couple à la roue. Et c’est finalement là qu’elle va mettre des étoiles dans les yeux des jeunes en recherche d’un cyclo marrant. Pourquoi ? Parce qu’elle accélère beaucoup plus fort qu’une 50 cm3 à boite. Certes, elle ne pourra pas offrir la douce mélodie d’un moulin 2 temps mais elle vous offrira tout autant de sensations, si ce n’est plus. Les rotations de l’accélérateur vous propulseront d’ailleurs très rapidement aux 45 km/h réglementaires. À tel point que vous aurez vite l’impression que la XB se bat pour ne pas aller plus vite.

C’est aussi au niveau de la batterie que la Zero fait la différence avec ses concurrentes chinoises. On reconnaît l’unité de 2,4 kWh “made in USA”. Cette dernière est plus puissante que celles des Light Bee et des Talaria (2,4 kWh contre 1,9 kWh). Elle offre cependant une capacité moindre (32Ah contre 40Ah). Malgré tout, ce qui permettrait de parcourir 75 km. Ce qui devrait être amplement suffisant pour faire l’aller-retour de la maison au lycée ou bien tout simplement pour faire le fou dans votre jardin. Comptez 2h30 pour la recharger de 0 à 95 %. Et si vous n’avez pas le temps d’attendre autant alors vous avez toujours la possibilité d’opter pour une batterie additionnelle. Sachant qu’elle pèse 13 kg mais qu’elle coûte un peu plus de 100 fois son poids (1 390 €), vous apprendrez sûrement à devenir patient en anticipant vos rechargements.

Freinage : simple mais rassurant

La XB se rapproche ici bien plus du vélo que de la moto. On peut le remarquer dès qu’on jette un œil aux maîtres-cylindres fixés de chaque côté du guidon. Ils sont tous les deux de très petite taille. C’est le même constat au niveau des disques. Elle est équipée d’un disque de 203 mm à l’arrière et de 220 mm à l’avant. Ce dernier est pincé par un simple étrier avant à 4 pistons à fixation “simili radial”.

Côté feeling, le freinage de cet Zero offre une bonne progressivité et une réponse efficace pour une moto de cette catégorie. La puissance est quant à elle à l’image de la philosophie de cette moto : “light” (ou légère pour les plus francophones d’entre nous). Voyez cela comme un système adapté en conséquence à sa limite de vitesse maximale. À l’arrière, il se montre particulièrement utile en manœuvre ou sur sol meuble. Mais comme sur la XE, on remarque un petit manque de ressenti concernant le blocage de la roue car oui, la XB est dépourvue d’ABS.

Confort et suspensions : de la balade et c’est tout

Les suspensions font elles aussi partie des éléments valorisants de cette machine. De plus, le

fait que tous ces éléments soient entièrement réglables ajoute en crédibilité à la XB. Sa fourche inversée de 195 mm de débattement et son amortisseur de 176 mm de débattement arborent tous les deux le sigle d’une marque inconnue au bataillon nommée KKE.

Ce détail pourrait vous faire croire qu’il s’agit d’un équipementier tiers garantissant un certaine qualité. Tout comme pour son freinage, les suspensions sont au final en complète corrélation avec l’utilisation revendiquée pour cette moto. Elles sont bien calibrées pour absorber les petites irrégularités de la route ou des petits chemins. Mais c’est tout. Ne tentez absolument pas de sauter une table avec. Vous pourriez vous retrouver avec une roue arrière encastrée dans le dos : il nous a suffi de faire pomper l’amortisseur juste avant d’attaquer une petite cuvette pour entendre la roue arrière taper dans le garde-boue arrière. C’est donc beaucoup trop souple, surtout au niveau de l’amortisseur.

Mais sur route ou chemin roulant, c’est finalement cette souplesse qui apporte un certain confort à la Zero. À partir du moment où vous roulez tranquillement et que vous anticipez bien les petites imperfections de votre route, La XB encaissera même si vous restez assis dessus. Adaptez juste votre allure.

Aides électroniques : le minimum syndical

Tout comme sur la XE, la XB mise sur la simplicité. Oubliez les assistances paramétrables sur 15 degrés chacune ou encore la synchronisation avec un smartphone. On a ici à faire simplement à 3 modes de conduite (ECO, Standard et Sport) et un traction control. Le mode ECO est vraiment destiné aux personnes qui veulent se familiariser en douceur avec la moto. La réponse à la poignée d’accélérateur est assez douce et dosable. Par contre, dès que vous passerez sur le Standard, c’est là que vous allez sentir une réelle différence. C’est beaucoup plus réactif. Sur le mode Sport, la différence est un peu plus sensible.

Le traction control pourra surtout vous aider sur le bitume par temps de pluie par exemple.

Forcément avec les petites roues de 19 pouces chaussées en CST à crampons, prenez garde.

Les petites et vives accélérations de la XB pourraient vite vous faire goûter aux joies du highside. Sur les chemins par contre, n’hésitez pas à le couper si vous souhaitez conserver l’esprit fun de la machine. Car lorsqu’il intervient, il coupe tout. Si violemment que vous vous demanderez si vous n’avez pas un problème d’alimentation.

Tout le reste passe par le feeling du pilote et la souplesse naturelle de la transmission électrique. Et c’est tant mieux.

Commodos et instrumentation : des bonnes intentions mais à revoir

Le guidon de la XB accueille des commodos basiques et bien agencés. Ils reprennent les qualités comme les défauts de ceux de la XE. Donc rien à redire sur l’emplacement des boutons en général à l’exception de celui de la marche arrière et du klaxon. Le premier est caché derrière le levier de frein arrière. On l’active à l’aveuglette. Pas franchement pratique. Et le second est trop près du curseur des clignotants. Il vous arrivera sûrement de klaxonner au lieu d’activer les clignotants. Cette dernière est elle aussi perfectible : on est obligé de ramener le curseur avec délicatesse au centre pour désactiver le signal lumineux et sonore. Si vous effectuez la manœuvre trop rapidement, vous risquez donc de réactiver le cligno du sens contraire. C’est bien mieux fichu sur la Light Bee.

On apprécie en revanche le bouton “mode” qui permet de permuter les modes de conduite avec une grande simplicité.

Le tableau de bord est un écran TFT de 2,4 pouces. Il affiche les informations essentielles de façon lisible. On retrouve ici aussi une interface simple mais naviguer à travers les menus vous demandera un petit temps d’adaptation. De toute manière, vous serez obligé de vous arrêter si vous voulez interagir correctement avec l’ordinateur de bord car celui-ci est assez éloigné de la poignée gauche du guidon.

Aspects pratiques : moto portative

Les aspects pratiques se résument ici à la moto en elle-même. En effet, la Zero XB est une moto pratique du fait de son format. Sa compacité peut vous permettre de l’emmener aisément partout. Ne pesant que 63 kg (avec la batterie), il sera donc aisé de la charger dans le Renault Espace familial pour partir en vacances avec par exemple. Elle sera d’autant plus facile à transporter si vous enlevez la batterie qui se retire en clin d'œil en déconnectant simplement les deux connectiques qui la relient à la moto.