La fin des motos au Nürburgring, Harley-Davidson toujours en difficulté, les ambitions de Zero, la garantie 4 ans de KTM et le scooter SYM ADX TG 400 à l'essai

À la Une cette semaine

Véritable institution pour les amoureux des sports mécaniques, le circuit du Nürburgring a pris une décision radicale : interdire aux motos de participer aux sessions ouvertes au public. Une décision avec effet immédiat prise pour des questions de sécurité, et de cohabitation difficile entre les voitures présentes sur le tracé de près de 21 km et les motos. À partir de maintenant, les sessions ouvertes au public, où toute personne possédant un véhicule immatriculé peut venir et rouler sur la Nordschleife seront donc réservées aux seules voitures. Les motos devront se contenter des quatre sessions encadrées par des professionnels et des écoles de pilotages prévues en 2025.

Dans une situation financière délicate depuis plusieurs mois, la marque américaine Harley-Davidson affiche des résultats 2024 plutôt inquiétants. En 2024, le chiffre d’affaires généré par Harley-Davidson a chuté de 11 %, et le bénéfice net de 36 %. Le quatrième trimestre de l'année 2024, a même enregistré avec une baisse significative des ventes, en diminution de 39 % par rapport à l'année précédente. Et le pire est encore peut-être à venir avec des potentielles hausses de taxes sur les produits américains dans le monde entier, qui feraient grimper un peu plus les tarifs des motos de Milwaukee…

Marque spécialisée dans la mobilité électrique, la société américaine Zero Motorcycle vient d'annoncer ses ambitions pour 2025-2026 : élargir son réseau de concessionnaires européens afin de diffuser plus largement ses modèles, notamment les six nouveautés attendues à moins de 10 000 euros d'ici 2026.

Pour rassurer ses clients face aux difficultés actuellement rencontrées par le groupe, la marque autrichienne KTM a décidé de porter la garantie de ses motos à 4 ans avec une couverture Premium gratuite. Tous les modèles neufs des millésimes 2023, 2024, 2025, ainsi que ceux à venir équipés des plateformes avec le moteur LC8 ou LC8c sont concernés par cette couverture étendue. Cela va donc de la KTM 790 Duke et KTM 790 Adventure jusqu'à la KTM 1390 Super Duke R Evo.

Made in Taïwan et siglé par le constructeur historique Sym, le ADX400 entend venir chasser sur les terres des Honda X-ADV et ADV avec un style de crossover proche des deux best-sellers japonais. S'appuyant sur des caractéristiques techniques originales, le scooter taïwanais ambitionne également de performer hors des sentiers battus. C'est ce qu'a testé Caradisiac Moto.