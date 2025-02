Des nouvelles motos et plus de concessions pour Zero

Zero Motorcycles, marque incontournable du marché des motos électriques, vient d'annoncer l'élargissement de son réseau de concessionnaires en Europe, dont la France, dans le cadre d'une stratégie de développement à l'horizon 2025-2026.

Cette initiative s'accompagne du lancement du programme All Access, prévoyant l'introduction de six nouveaux modèles accessibles à moins de 10 000 €, dont les deux premiers modèles de la gamme X dévoilée à Milan lors du dernier salon EICMA de novembre 2024.

Malgré un marché de la moto électrique, qui peine à véritablement décoller, la faute à une offre encore en décalage avec la demande des consommateurs, Zero compte sur le lancement de ses modèles plus accessibles pour convertir plus de motards à l'électrique.

Six nouvelles motos à moins de 10 000 euros attendues d'ici deux ans

Umberto Uccelli, Vice President and Managing Director EMEA de Zero Motorcycles, a souligné les enjeux de cette expansion : « Le marché de la moto électrique évolue rapidement, et nous sommes convaincus que le moment est idéal pour renforcer notre réseau de concessionnaires en France et en Europe. Avec notre stratégie All Access, nous allons offrir une gamme encore plus diversifiée et abordable »

Avec cette stratégie de développement, Zero Motorcycles entend ainsi renforcer à la fois sa présence sur les marchés européens et développer son offre avec des motos plus accessibles. Pour cela, la marque a prévu un calendrier de lancements soutenu, à raison d’au moins deux nouveaux modèles supplémentaires chaque année, entre 2024 et 2026.