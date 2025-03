Jusqu'à 6 000 euros d'économisés sur l'achat d'une moto électrique

Lancée en début d'année, la campagne promotionnelle de Zero Motorcycles baptisée « GO Electric » joue la prolongation. Prévues initialement pour durer jusqu'à la fin de ce mois de mars, les remises sont désormais valables jusqu'au 30 juin prochain et incluent également certains modèles 2024 du catalogue.

Les Zero DS, DSR, S, SR, SR/F et SR/S des millésimes 2022 et antérieurs voient toujours leurs tarifs en baisse de 6 000 euros. Les Zero DS, DSR, DSR/X, S, SR, SR/F et SR/S (millésimes 2023) sont quant à eux remisés de 5 000 euros tandis que les millésimes des mêmes modèles sont maintenant concernés par une remise de 4 000 euros. Les Zero FX et FXE (tous millésimes confondus) profitent quant à elles toujours de 3 000 euros de réduction.

Des promos à saisir jusqu'au 30 juin

Cette campagne promotionnelle, qui propose des remises importantes sur les motos électriques de la gamme du constructeur américain s'inscrit dans un contexte où les réglementations européennes renforcent les exigences en matière de mobilité durable.

Offrant différents usages selon les besoins en mobilité électrique des utilisateurs, les modèles du catalogue Zero Motorcycles voient donc leurs tarifs respectifs en large baisse.

L’offre est accessible auprès des différents revendeurs partenaires de Zero et concerne les modèles en stock ou commandés jusqu'au 30 juin. Plus d’informations sont disponibles sur le site officiel de Zero Motorcycles.