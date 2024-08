1. Zero Motorcycles SR, la moto A2 la plus rapide pour les moins pressés

"Allo Driss, ça te dirait de tester la Zero SR en A2 ?" Avouons que si la version "Full" de cette moto électrique nous avait convaincus avec son look de vrai roadster et des performances décoiffantes, l'idée de rouler avec une moto A2 pendant une bonne semaine ne nous emballait pas plus que cela.

Pour autant, nous étions aussi curieux de découvrir la petite sœur de la Zero Motorcycles SR/F, qui est aussi disponible dans une version équivalente à un 125 cm3. En effet, le constructeur américain a totalement revu ses gammes de motos électriques, en déclinant ses deux modèles phares dans différentes motorisations. Le Roadster SR/F donc mais aussi le gros trail DSR/X qui est lui aussi accessible aux permis A2 pour la Zero DSR, et aux permis B avec une formation de sept heures pour la DSR.

À première vue bien malin qui pourra différencier la Zero SR/F de la Zero SR. On retrouve donc la même ligne de roadster sportif que le novice aura tôt fait de confondre avec une moto thermique. Un bon point pour ce modèle à l'allure sportive et flatteuse si ce n'est quelques points de détails malheureux. La fabrication est soignée avec un cadre treillis en acier, qui accueille la batterie en lieu et place du traditionnel moteur thermique. Pour sa part, le moteur électrique à pivot coaxial est intégré derrière l'accu, et l'ensemble garantit un centre de gravité bien rabaissé. La transmission directe sans embrayage est assurée par une courroie renforcée par du carbone.

Avantage de cette conception, la Zero SR affiche des dimensions similaires à n'importe quel autre roadster actuel (donc compact) tout en étant très facile d'accès avec une hauteur de selle de 787 mm seulement. Les petits gabarits seront tout de suite à l'aise d'autant que la moto est parfaitement équilibrée. Les plus grands devront se loger à bord en pliant les genoux peut être plus que de raison. Dans ce cas, la Zero DSR pourra s'avérer être une meilleure alternative, à moins d'opter pour une selle haute en option qui culmine à 810 mm sur la Zero SR.

Pour justifier son prix (on y reviendra plus loin), Zero Motorcycles a doté sa SR d'équipements de premier plan. À l'avant par exemple, la suspension est assurée par une fourche Showa de 43 mm avec un débattement de 120 mm. Celle-ci offre des réglages en précharge et d'amortissement en compression et en détente. À l'arrière, la moto adopte un système Showa avec un piston de 40 mm. L'amortisseur est lui aussi réglable en précontrainte, compression et détente, avec cette fois une course de 140 mm.

Alors qu'elle promet des performances inédites pour une moto A2, la partie cycle de la Zero Motorcycles SR ajoute deux disques de 320 x 5 mm avec des étriers radiaux à 4 pistons et maître-cylindre radial à l'avant. Plus classique, le freinage arrière est assuré par un simple disque de 240 x 4,5 mm avec un étrier flottant monopiston. La moto est chaussée de pneus Pirelli Diablo Rosso III de 120/70-17 à l'avant et 180/55-17 à l'arrière.

Reste quelques éléments qui font tache sur une moto à plus de 18 000 €, à commencer par les clignotants à ampoules quand tout l'éclairage est à LED. De la même façon, Zero Motorcycles n'a pas jugé utile de doter sa moto d'une clef sans contact. La bonne vieille clef physique est donc indispensable pour démarrer la moto, pour verrouiller le Neiman et pour ouvrir le coffre.

Car oui, la SR est dotée d'un coffre très pratique dans son faux réservoir. S'il n'est pas assez grand pour accueillir un casque, il permet de ranger des accessoires tels que le câble de recharge, et dispose de deux ports USB type A. Toutefois, Zero Motorcycles a adopté une stratégie chère notamment à Tesla, qui livre ses véhicules avec toutes les options possibles, et pour lesquelles il faut payer au coup par coup pour les débloquer. Ainsi, la SR peut bénéficier de plus d'autonomie avec l'option Power Tank, qui ajoute une batterie supplémentaire en lieu et place du coffre.