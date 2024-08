Zero Motorcycles SR, la moto A2 la plus rapide pour les moins pressés

Difficile de faire la fine bouche après une semaine au guidon de la Zero Motorcycles SR. Grisante à plus d'un titre, elle redistribue littéralement les cartes de la catégorie A2. Facile à prendre en main, extrêmement performante avec de vraies qualités dynamiques, cette moto électrique délivre son lot de sensations dans un silence auquel on finit par prendre goût. Si la question de l'autonomie devient anecdotique lors d'un usage quotidien avec un usage modéré de l'autoroute, c'est surtout le temps de recharge qui nous semble encore problématique. Une contrainte à laquelle s'ajoute un tarif encore trop élevé à partir de 18 555 € hors bonus écologique de 900 €, auxquels peuvent s'ajouter des options qui sont loin du gadget. Ces dernières auront tôt fait de faire dépasser les 20 000 € sur la facture finale. Une somme coquette et qui permet quand on y réfléchit de s'offrir une jolie moto thermique pour les balades entre potes, assortie d'un modeste scooter électrique sans charme en guise d'utilitaire au quotidien.

La fiche technique de la Zero Motorcycles SR

MOTEUR

Puissance maxi : 52 kW (70 ch) à 5 000 tr/min. Couple maxi : 140 Nm.

PARTIE CYCLE

Cadre : treillis tubulaire acier

Fourche : Showa 43 mm réglable

Amortisseur arrière : Showa 40 mm entièrement réglable

Frein avant : Bosch Base MSC, double disque 320 x 5 mm avec étriers radiaux J. Juan à 4 pistons et maître-cylindre radial

Frein arrière : Bosch Base MSC, disque 240 x 4,5 mm avec étrier flottant monopiston J. Juan

Pneus : Pirelli Diablo Rosso III 120/70-17 (avant), Pirelli Diablo Rosso III 180/55-17 (arrière)

DIMENSIONS

Hauteur de selle : 787 mm

Empattement : 1 450 mm

Poids: 223 kg

Batterie : Z-Force lithium-ion de 15,6 kWh de capacité brute