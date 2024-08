Zero Motorcycles SR, la moto A2 la plus rapide pour les moins pressés

En prenant place sur la Zero Motorcycles SR, on retrouve une position typique de roadster avec le buste légèrement penché en avant et un guidon plutôt étroit. Les 223 kg ne se font pas du tout ressentir grâce à l'excellente répartition des masses et au centre de gravité bas. Même les manœuvres moteur éteint ne posent aucun problème. Alors certes, la selle mériterait d'être un peu plus moelleuse, mais la moto reste néanmoins confortable. Surtout qu'à moins d'être très courageux et d'avoir le temps, il est peu probable de faire un Paris/Marseille à son guidon.

Les rétroviseurs sont placés suffisamment haut pour garantir une bonne visibilité arrière et faciliter l'interfile. De la même façon, le petit écran numérique de 5 pouces dédié à l'instrumentation est bien lisible, même en plein soleil. S'il n'est pas tactile, un bouton de commande dédié sur la gauche du guidon permet de configurer l'affichage selon les besoins du pilote. Le menu dédié est uniquement accessible quand la moto est à l'arrêt avec la béquille déployée

Sont notamment disponibles la vitesse au centre de l'écran, avec un compte-tours qui indique le niveau de puissance ou de régénération. L'affichage comprend également le niveau de la batterie en pourcentage, l'autonomie restante en kilomètres, la distance parcourue, l'odomètre, une horloge ou le mode de conduite choisi.

Au nombre de 5, ceux-ci peuvent être modifiés tout en roulant via le même bouton moyennant une simple pression. Le niveau de puissance, de couple et de freinage régénératif dépendant du mode de conduite choisi : Eco, Rain, Standard, Sport, sans oublier un dernier mode personnalisable. Toutefois il n'est pas possible de connaître leur paramétrage depuis l'écran de la moto. Plus gênant encore, pourquoi ne pas proposer de navigation sur une moto électrique connectée à la pointe de la technologie, à l'instar de la nouvelle Indian Scout par exemple ?

Disons-le d'emblée, la Zero Motorcycles SR est une moto d'une facilité déconcertante. Les premiers tours de roue se font en mode éco avant de dompter les 140 Nm de couple. Et en silence ou presque avec le sifflement du moteur accompagné par les légers bruits de roulement dont la transmission par courroie.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Le moteur justement, parlons-en. Le Z-Force 75-10 à aimants permanent refroidit par air délivre une puissance continue de 28 kW (38 ch) à 4 000 tr/min, avec un maximum de 52 kW (70 ch) à 5 000 tr/min. Ainsi équipée, la Zero Motorcycles SR peut se targuer d'être la moto A2 la plus puissante du marché à date.

Très agile, elle se laisse aisément emmener y compris à basse vitesse et nous profitons de l'occasion pour jouer avec les différents modes de conduite. En mode Sport, la SR dévoile un tempérament stupéfiant pour une A2. C'est bien simple, elle nous catapulte à des vitesses indécentes en un clin d'œil. Sur autoroute, le couple est toujours bien présent, y compris entre 100 et 130 km/h pour faciliter les relances avant de rendre les armes à la vitesse de pointe bridée à 150 km/h. Pour autant ce n'est pas le terrain de jeu préféré de la Zero Motorcycles SR. D'une part en raison de l'autonomie qui fond comme peau de chagrin, et d'autre part en l'absence de la moindre protection.

Sur les petites routes, la moto affiche un comportement sain et autorise de belles prises d'angles bien aidée par un châssis exempt de reproches, si ce n'est un soupçon de fermeté sur quelques raccords. Un ajustement ne sera pas de trop. En revanche le freinage montre vite ses limites. En effet, si l'avant ne manque pas de mordant, la tendance au plongeon incite à un réglage plus fin de la suspension là aussi. Mais c'est surtout le frein arrière qui détonne en faisant simplement de la figuration.

De retour en ville, la Zero Motorcycles SR continue de nous étonner, cette fois sur le registre de la consommation. Dotée d'un système de récupération de l'énergie au freinage, il n'est pas rare de voir la jauge de la batterie rester au même niveau alors que les kilomètres défilent. Soit tout l'inverse de la conduite sur autoroute.

À propos de l'autonomie justement, Zero Motorcycles annonce 253 km en ville grâce à la batterie Z-Force lithium-ion de 13,6 kWh de capacité nette (15,6 kWh brute). Une valeur plutôt optimiste quand nos estimations tablent plutôt sur 200 km environ. En revanche, il faudra y aller mollo sur la poignée d'accélérateur pour espérer dépasser les 100 km sur autoroute à 130 km/h. D'ailleurs, le constructeur annonce 164 km d'autonomie mais à 113 km/h. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, Zero Motorcycles propose une solution originale avec le Power Tank Z-Force. Il s'agit ni plus ni moins de mettre à profit le faux réservoir pour intégrer une batterie supplémentaire de 3,6 kWh. Revers de la médaille, on perd le petit espace de rangement si pratique, non sans débourser un supplément de 3 549 € hors frais de pose. Autant dire que la pilule est un peu difficile à avaler sur une moto électrique à plus de 18 000 €.

Mais ce n'est pas là le principal frein au passage à la moto électrique. Contrairement aux voitures récentes qui ont fortement progressé ces dernières années, il faudra faire preuve de patience au moment de recharger la Zero Motorcycles SR. De beaucoup de patience même. De série, la moto est livrée avec un chargeur embarqué de 3,3 kW. Il faudra donc pratiquement 4,5 heures pour un "plein" complet, et près de quatre heures pour retrouver 95 % de la capacité de la batterie. Rédhibitoire quand il s'agit de partir en balade à moto avec des potes qui trouveront facilement une station-service pour faire le plein en quelques minutes seulement.

Les plus pressés pourront se tourner vers le chargeur rapide qui est là aussi proposé en option à 3 005 € hors frais de pose là encore. Celui-ci prend la place du faux réservoir et n'est donc pas compatible avec le Power Tank que nous avons mentionné plus haut. Le chargeur rapide permet de pratiquement doubler la puissance de charge acceptée par la Zero Motorcycles SR, avec 6 kW sur une Wallbox triphasée en courant alternatif.