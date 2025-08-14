Les prototypes électriques Honda primés pour leur design

Honda a remporté plusieurs prix Red Dot pour ses concepts de mobilité électrique dévoilés lors de l'ultime édition du salon EICMA de Milan.

Le premier concept, l'EV Fun est une moto électrique conçue pour un usage récréatif. Il s'agit d'un roadster sportif équivalent à une moto à moteur thermique (ICE) de moyenne cylindrée. Équipée d'une batterie fixe notamment compatible avec le système de charge rapide CCS2 (standard automobile) permettant une autonomie de plus de 100 km en utilisation urbaine. Une moto électrique urbaine produite en série dérivée du concept dévoilé à Milan sera officiellement présentée dans les prochains jours : le 2 septembre prochain. Une grande première pour Honda.

Un concept électrique bientôt présenté en version de série

Second concept dévoilé dans la capitale lombarde en novembre dernier, le EV Urban est un scooter électrique qui matérialise la vision de Honda de la mobilité urbaine, avec une conception axée sur le recours à des technologies connectées et à des batteries maison. Un modèle dévoilé sous forme de concept dont le design général n'est pas sans rappeler un certain BMW CE-04.

Deux concepts électriques qui ont été récompensés d'un prix Red Dot pour leur design. Depuis 1955 le "Red Dot Design Award" s'impose dans le monde du design et de l'innovation et récompense les produits les plus innovants en termes de design. Des récompenses attribuées par une quarantaine d'experts internationaux. C'est donc un beau symbole en forme d'encouragement pour les premiers modèles électriques Honda.