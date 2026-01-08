Une pièce d’orfèvrerie française à découvrir lors de l'édition 2026 du salon Rétromobile !
Représentant le luxe à la française dans l’industrie moto, le constructeur Midual sera de nouveau présent à Rétromobile du 28 janvier au 1er février, notamment avec une édition spéciale qui sera à découvrir en exclusivité à l’occasion du salon parisien.
Fidèle au rendez-vous depuis 2017, Midual, constructeur français à l’origine de l’entrée de la moto dans le secteur du luxe avec ses modèles pour le moins exclusifs, sera présent lors de Rétromobile, LE grand rendez-vous des passionnés de mécanique.
Le salon, qui se tiendra du 28 janvier au 1er février au Parc des Expos de la Porte de Versailles, à Paris sera l’occasion une nouvelle fois de découvrir les dernières créations issues de l’atelier Midual de Juigny-sur-Loire, près d’Angers, dans le Maine-et-Loire (49).
Habitué à créer de véritables pièces d’orfèvrerie, le constructeur français à l’origine de l’entrée de la moto dans le secteur du luxe avait profité de l’édition 2025 de Rétromobile pour présenter au public la Quintessence, version inédite de sa Type 1.
Une fabrication artisanale pour Midual, symbole du luxe à la française
Un modèle produit en petite série et sur commande, intégralement en France, selon les souhaits de son propriétaire. Finition polie-brossée, sablée ou peinte, sellerie en cuir fin, cadrans personnalisés, plaques gravées au nom du client, chaque Midual est véritablement unique.
Au cœur de la Type 1, on retrouve son moteur bicylindre boxer de 1 036 cm³ , unique au monde, positionné dans le sens de la route et incliné de 25°.
Il faut environ quatre mois pour livrer une machine, proposée à un tarif compris entre 174 000 € et 190 000 € (jusqu’à 300 000 € pour les versions spéciales).
C’est précisément une nouvelle édition spéciale que Midual présentera à l’occasion de la 50ème édition de Rétromobile. Une raison de plus, s’il en fallait, de se rendre à la Porte de Versailles à la fin du mois.
Rétromobile 2026
Informations pratiques :
Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au Parc des expositions de la Porte de Versailles, Paris.
Achetez vos billets pour Rétromobile
Tarifs :
- Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
- Tarif sur place : 25 €
- Avant-première : 60 €
- Enfants de moins de 16 ans : 12 €
- Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
- Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
- Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
- Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
- Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
- Dimanche 1er février : de 10h à 19h
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération