Une pièce d’orfèvrerie française à découvrir lors de l'édition 2026 du salon Rétromobile !

Fidèle au rendez-vous depuis 2017, Midual, constructeur français à l’origine de l’entrée de la moto dans le secteur du luxe avec ses modèles pour le moins exclusifs, sera présent lors de Rétromobile, LE grand rendez-vous des passionnés de mécanique.

Le salon, qui se tiendra du 28 janvier au 1er février au Parc des Expos de la Porte de Versailles, à Paris sera l’occasion une nouvelle fois de découvrir les dernières créations issues de l’atelier Midual de Juigny-sur-Loire, près d’Angers, dans le Maine-et-Loire (49).

Habitué à créer de véritables pièces d’orfèvrerie, le constructeur français à l’origine de l’entrée de la moto dans le secteur du luxe avait profité de l’édition 2025 de Rétromobile pour présenter au public la Quintessence, version inédite de sa Type 1.

Une fabrication artisanale pour Midual, symbole du luxe à la française

Un modèle produit en petite série et sur commande, intégralement en France, selon les souhaits de son propriétaire. Finition polie-brossée, sablée ou peinte, sellerie en cuir fin, cadrans personnalisés, plaques gravées au nom du client, chaque Midual est véritablement unique.

Au cœur de la Type 1, on retrouve son moteur bicylindre boxer de 1 036 cm³ , unique au monde, positionné dans le sens de la route et incliné de 25°.

Il faut environ quatre mois pour livrer une machine, proposée à un tarif compris entre 174 000 € et 190 000 € (jusqu’à 300 000 € pour les versions spéciales).

C’est précisément une nouvelle édition spéciale que Midual présentera à l’occasion de la 50ème édition de Rétromobile. Une raison de plus, s’il en fallait, de se rendre à la Porte de Versailles à la fin du mois.