Le constructeur anglais Triumph présent à Rétromobile avec toute sa gamme Modern Classics 2026
À la fin du mois, le 28 janvier, le salon Rétromobile ouvrira ses portes pour réunir les passionnés de belles mécaniques. Un rendez-vous incontournable que ne manquera pas le constructeur anglais Triumph, qui exposera sa gamme 2026 Modern Classics.
Évènement majeur de ce début d’année 2026 pour de nombreux passionnés de véhicules anciens, le salon Rétromobile reprendra ses quartiers du côté du Parc des Expos de la Porte de Versailles de Paris dès le 28 janvier.
Pour cette 50ème édition de Rétromobile, expositions de véhicules mythiques et animations autour de l’univers de l’automobile seront de nouveau au rendez-vous pour le plus grand bonheur d’un public chaque fois plus nombreux à se déplacer.
Les quatre roues ne sont désormais plus les seules stars du salon rétro puisque depuis 2024 Rétromobile accueille également une zone moto, qui permet d’élargir la portée de l’évènement. On y découvrira notamment cette année une grande rétrospective consacrée à Steve McQueen.
Les motos prennent leur place à Rétromobile
Pour l’édition 2026, on retrouvera donc aussi plusieurs constructeurs historiques, parmi lesquels l’Anglais Triumph.
La marque d’Hinckley ne viendra pas les mains vides, puisqu’elle présentera les modèles de son catalogue Modern Classics 2026.
La gamme sera ainsi représentée par les nouvelles Scrambler 900 (à partir de 11 995 euros), Scrambler 1200 XE (à partir de 17 195 euros), Bonneville Bobber 1200 (à partir de 16 695 euros), Bonneville Speedmaster (à partir de 16 695 euros), et la famille Bonneville T100, T120 et T120 Black (à partir de 11 695 euros pour la T100 et 14 595 euros pour la T120 et 120 Black).
Rétromobile 2026
Informations pratiques
Achetez vos billets pour Rétromobile
Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au Parc des expositions de la Porte de Versailles, Paris.
Tarifs :
- Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
- Tarif sur place : 25 €
- Avant-première : 60 €
- Enfants de moins de 16 ans : 12 €
- Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
- Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
- Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
- Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
- Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
- Dimanche 1er février : de 10h à 19h
