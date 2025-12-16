Le retour d’une icône sportive et un flat track pour garnir la gamme des moyennes cylindrées Triumph 400

Fort du succès commercial de ses Speed 400 et Scrambler 400 X, Triumph a dévoilé deux nouveaux modèles qui viennent compléter la gamme pour 2026.

Pour la première fois, une moto inspirée du flat track avec la toute nouvelle Tracker 400 fait son apparition dans le catalogue, tandis que la très attendue Thruxton 400, marque le retour d’un nom iconique du côté de Triumph.

Les deux motos sont équipées d’un moteur monocylindre de 398 cm3 TR-Series amélioré, développant 42 chevaux à 9 000 tr/min, avec une zone rouge plus élevée et des performances améliorées qui permettent d’augmenter de 5 % la puissance maximum.

Fidèle à ses origines venues de l’univers des courses de flat track, la Tracker 400 est équipée d’un guidon plat et large, et de repose-pieds repositionnés pour une position de conduite dominante, ainsi que d’un châssis dédié. À l’avant, la fourche inversée à gros pistons de 43 mm anodisée noire offre un débattement de 140 mm, tandis qu’à l’arrière, l’amortisseur arrière à gaz RSU offre un débattement de 130 mm avec réglage de la pré-charge pour la conduite en duo.

Son design intègre un dosseret de selle, une plaque avec numéro, un réservoir de carburant plus carré, un saute-vent et des roues d’un nouveau style, montées de pneus Pirelli MT60 RS. On retrouve aussi un embrayage assisté, un accélérateur électronique, un contrôle de traction commutable et l’ABS.

La Triumph Tracker 400 est disponible en trois coloris : Racing Yellow, Phantom Black et aluminium silver brillant, à partir de mars 2026 au prix de 6 545 €.

Le second nouveau membre de la famille 400 reprend un nom bien connu : la Thruxton 400. Elle allie le style authentique des café racers à une touche de modernité. Son nouveau carénage abrite le phare rond classique à LED. Le guidon clip-on abaisse l’avant pour une posture plus affirmée, tandis que le dosseret de selle de couleur assortie, le garde-boue arrière raccourci et le support de plaque d’immatriculation, ainsi qu’un feu LED compact, contribuent à créer un arrière minimaliste. Le silencieux sport relevé complète le look, tout comme les pneus Pirelli Diablo Rosso IV.

Elle peut aussi compter sur une instrumentation analogique et un tachymètre LCD avec port de chargement USB-C, l’accélérateur électronique, le contrôle de traction commutable, l’embrayage à assistance au couple et l’ABS.

Disponible en Carnival Red, Metallic White with tempest grey et Metallic Yellow Racing à partir de mars 2026, au prix de 6 795 €. Elle est équipée d’un guidon clip-on et de repose-pieds reculés pour une position de conduite sportive, complétée par une suspension optimisée avec une fourche inversée de 43 mm à gros pistons anodisés noirs (débattement de 135 mm). À l’arrière on retrouve un mono-amortisseur à gaz réglable en pré-charge, avec un débattement de 130 mm.

Triumph propose une gamme complète d’accessoires pour le style de la moto comme pour sa protection : barres de protection du moteur, protections genoux, clignotants LED, rétroviseurs d’extrémité de guidon, ou encore une selle matelassée pour la Thruxton 400.