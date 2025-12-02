Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Triumph Tiger

Une nouvelle Triumph Tiger Sport 800 Tour débarque au catalogue

Nouveauté

Prenez la Triumph Tiger Sport 800 et ajoutez-lui des équipements touring de série et vous obtenez la nouvelle Tiger Sport 800 Tour. Un trail routier qui arrivera dans les concessions en février 2026 à partir de 14 595 euros.

Une nouvelle Triumph Tiger Sport 800 Tour débarque au catalogue

Triumph enrichit sa gamme 2026 avec l’arrivée d’une nouvelle moto adventure sport touring, la Tiger Sport 800 Tour. Un modèle qui reprend les bases de la Tiger Sport 800, en y ajoutant une série d’équipements touring. On retrouve donc de série une béquille centrale, des poignées chauffantes, des protège-mains et une selle confort double.
Cette nouvelle version est également dotée d’un porte-bagages en aluminium avec valises intégrées de 57 litres assorties en couleur, ainsi qu’un top-case double-casque de 49 litres équipé de deux dosserets. Pour améliorer la sécurité et la facilité d’utilisation, elle intègre aussi un système de contrôle de pression des pneus (TPMS).

La Tiger Sport 800 Tour repose toujours sur le moteur trois-cylindres de 800 cm³, lancé initialement sur la Tiger Sport 800 et qui développe une puissance maximale de 115 chevaux à 10 750 tr/min et un couple de 84 Nm à 8 500 tr/min.

Une version plus voyageuse pour la Tiger 800 Sport

Elle est dotée d’une suspension Showa réglable, d’étriers radiaux Triumph à quatre pistons et deux disques avant flottants de 310 mm, complétés par un étrier arrière simple piston et un disque de 255 mm pour un poids tous pleins faits de 232 kg (bagagerie incluse).

Outre le TPMS, elle dispose d’un package électronique efficace avec trois modes de conduite, commande électronique des gaz (ride-by-wire) et contrôle de traction déconnectable.

Le Triumph Shift Assist, l’ABS optimisé en courbe et le contrôle de traction optimisé en courbe sont aussi de série tout comme l’éclairage LED, le tableau de bord LCD et TFT multifonction avec navigation virage par virage et connectivité Bluetooth. Les jantes sont montées de pneus Michelin Road 5 sport-touring.

La Tiger Sport 800 Tour est disponible dans deux nouveaux coloris : Matt Cobalt et Carnival Red. Elle arrivera dans les concessions en février 2026 à partir de 14 595 euros.

