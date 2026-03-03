Ducati gagne avec Marc Marquez… mais les ventes racontent une autre histoire

Car pendant que Marc Marquez attire l’attention mondiale en rouge, Ducati traverse sa troisième année consécutive de recul commercial. Et cette contradiction interroge profondément le vieux mythe du « gagner le dimanche, vendre le lundi ».

Après le ralentissement brutal de 2020, marqué par 48 042 unités vendues, Ducati avait connu le rebond attendu de l’ère post-Covid : 59 447 motos en 2021, puis un record historique de 61 562 en 2022. À ce moment-là, tout semblait aligné : dynamique sportive, engouement médiatique et croissance commerciale. Puis la courbe s’est inversée.

Les ventes ont progressivement glissé à 58 224 unités en 2023, 54 495 en 2024, puis 50 895 en 2025, soit une contraction de plus de 17 % par rapport au pic de 2021. Le chiffre d’affaires a suivi la même tendance descendante, passant de 792 millions d’euros en 2024 à 732 millions en 2025, tandis que le résultat d’exploitation a reculé plus nettement encore. Autrement dit, la domination sportive n’a pas suffi à enrayer l’érosion commerciale.

Le mythe d’une corrélation automatique : "Gagner le dimanche, vendre le lundi"

Pendant des décennies, l’industrie automobile et moto a cultivé cette croyance : la compétition serait la meilleure publicité possible. Ford en avait fait un slogan devenu légendaire — Win on Sunday, sell on Monday — comme si la victoire sportive produisait automatiquement une translation commerciale. Or le marché mondial de 2026 ne fonctionne plus selon cette mécanique simpliste.

En 2023, 62,5 millions de motos ont été vendues dans le monde. La majorité ne sont ni des superbikes européennes ni des roadsters premium, mais des modèles utilitaires et de petite cylindrée destinés aux marchés asiatiques ou émergents. Dans ce contexte, la compétition MotoGP représente davantage un vecteur d’image qu’un levier direct de volume.

Le cas de Honda illustre parfaitement cette dissociation entre performance sportive et puissance commerciale.

Sportivement, la marque japonaise a traversé une période discrète en MotoGP ces dernières saisons. Pourtant, elle a vendu près de 18,7 millions de motos en 2023, consolidant sa position de leader mondial. Preuve que le volume mondial dépend bien davantage de l’implantation industrielle, des gammes accessibles et des marchés émergents que des podiums en catégorie reine.

Il faut cependant replacer Ducati dans son propre écosystème. La marque de Borgo Panigale n’a jamais cherché à jouer sur les volumes massifs. Elle évolue dans un segment premium, où les marges sont élevées mais les quantités limitées.

Ses quelque 50 000 unités annuelles correspondent à une stratégie fondée sur la technologie, la performance et l’émotion. Des modèles comme la Panigale V4 R ou la nouvelle génération V2 ne visent pas le grand public mondial, mais un client passionné, solvable et sensible à l’aura sportive.

Or ce client, lorsqu’il investit plus de 25 000 euros dans une moto, ne fonde pas exclusivement sa décision sur la victoire d’un pilote le week-end précédent. Il observe les taux d’intérêt, les conditions de financement, la stabilité économique, la confiance des consommateurs et les contraintes réglementaires croissantes. L’émotion reste un moteur. Mais elle n’est plus suffisante.

La question n’est donc pas de savoir si la présence de Marquez constitue un atout. Elle l’est indéniablement. En termes de visibilité mondiale, de retombées médiatiques et de positionnement symbolique, peu de pilotes génèrent un impact comparable.

Mais convertir cette puissance médiatique en milliers d’immatriculations supplémentaires relève d’une équation beaucoup plus complexe.

On peut même se demander si le recrutement du numéro 93 relevait davantage d’une logique défensive que commerciale. Ducati savait qu’un Marquez redevenu compétitif chez un rival aurait représenté une menace directe pour sa suprématie sportive. En l’intégrant à son propre dispositif, la marque sécurisait sa domination.

Dans cette lecture, la signature apparaît moins comme un levier de ventes que comme un investissement stratégique pour verrouiller l’ère MotoGP actuelle.

Le marché mondial de la moto est aujourd’hui structuré par des dynamiques économiques globales bien plus puissantes que l’exposition sportive. Inflation, crédit, transition énergétique, évolution des usages et urbanisation redessinent les priorités des consommateurs.

Le MotoGP nourrit le prestige. Il alimente le rêve. Il renforce l’identité. Mais dans une industrie dominée par les modèles accessibles et les équilibres macroéconomiques, le rêve ne se traduit plus automatiquement en volumes.

Ducati gagne certes le dimanche. Cependant, en 2026, vendre le lundi demande bien davantage qu’un champion du monde sous les projecteurs.