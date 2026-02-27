Salon de Lyon : plus de 150 motos aux enchères : la vente du 1er mars

C’est l’effervescence en ce moment du côté de Lyon puisqu’en ce moment se tient son traditionnel Salon du 2 roues. Une première vente aux enchères vous attend demain samedi (retrouvez notre présentation en cliquant ici). Quant à la seconde, elle est programmée dimanche 1er mars à partir de 14 heures. 81 lots sont inscrits pour cette vacation.

Frais et conditions de vente

Pour cette vente, les frais appliqués seront de 20 % du montant de l’adjudication en dessous de 15 000 euros et de 15 % à partir de ce montant. Si vous enchérissez via internet, 60 euros supplémentaires vous seront facturés.

Le règlement pourra se faire uniquement par carte bancaire ou par virement. L’enlèvement des lots pourra se faire immédiatement après la vente ou le lundi 2 mars jusqu’à 12 heures. Ensuite, jusqu’au 13 mars, ils seront disponibles à Mions (69) sur rendez-vous. Au-delà de cette date, des frais de gardiennage seront facturés (24 euros par jour et par véhicule).

Enfin, si vous le souhaitez, la société Smart Transport Services peut livrer votre moto à l’endroit de votre choix pour 250 euros dans les départements 42, 01, 38, 26, 69, 71, 73 et 74. Pour les autres départements, comptez 300 euros par machine.

À ne pas utiliser sur la route

L’image n’a pas été retouchée et le guidon n’est pas tordu. En fait, nous sommes ici en présence d’une machine destinée à s’aligner au départ des courses autoracer qui sévissent au Japon. Cet exemplaire de 1990 fonctionne mais est annoncé « à restaurer » (estimation entre 2 000 et 2 500 euros).

Cette Honda CR 125 cm3 Elsinore de 1974 a eu droit à une restauration complète de toute sa partie cycle. Il reste le moteur à refaire (pour retrouver l’histoire des Elsinore, plongez-vous dans notre article en cliquant ici). Son estimation a été fixée entre 2 000 et 2 500 euros.

Autre icône des courses hors bitume, la fameuse Harley-Davidson XR 750 cm3 : ici, c’est une version avec culasses en aluminium. Elle est donnée (sa puissance, pas la machine…) pour 90 ch pour un poids inférieur à 150 kg (estimation entre 30 000 et 35 000 euros).

Les TZ de chez Yamaha ont fait le bonheur des pilotes privés. Cette « Compé-client » 350 cm3 de 1979 a été entièrement restaurée par un ancien pilote du Championnat de France de VMA (Vitesse Motos Anciennes). Son estimation est proposée entre 6 000 et 8 000 euros. Une 250 cm3 de 1979 sera également proposée lors de cette vente (lot n° 110) entre 4 000 et 5 000 euros.

On tourne la page sans plus attendre histoire de prendre la route…