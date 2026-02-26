La BMW F 900 R, vous la préférez en promo ou en édition spéciale

7 900 €, c’est le prix remisé de la BMW F 900 R lors de ce salon de Lyon 2026. Une belle réduction sachant que le roadster est habituellement vendu 9 500 €. Diminution du prix, mais pas de l’équipement qui propose de série l’instrumentation numérique avec la connectivité qui va avec, les modes de conduite (route et pluie), les projecteurs LED, l’ASC et ABS Pro, ainsi que trois ans de garantie.

BMW propose à l’occasion de ce salon une édition spéciale vendue au prix habituel de 9 500 €. Celle-ci dispose d’un coloris spécifique dénommé « Frozen Grey », directement issu du catalogue auto M Individual. À noter que les accessoires ici présentés (bulle teintée, sabot, moteur peint, capot de selle) peuvent être peints gratuitement lors de l’achat de la moto.

Enfin, les visiteurs pourront également une autre série spéciale sur base de F 900 XR. Le trail routier allemand hérite d’une peinture spécifique baptisée « Aurelius Green », une teinte habituellement réservée à la BMW M 1000 XR. Cette BMW F 900 XR Aurelius Green est disponible dès 12 200 €.