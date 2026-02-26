Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Bmw

La BMW F 900 R, vous la préférez en promo ou en édition spéciale

Le roadster de BMW, la F 900 R fait bien évidemment partie des motos exposées à l’occasion du salon de Lyon. Elle est proposée dans une série spéciale, mais également avec une promo. Entre les deux, il faudra faire des choix.

La BMW F 900 R, vous la préférez en promo ou en édition spéciale

7 900 €, c’est le prix remisé de la BMW F 900 R lors de ce salon de Lyon 2026. Une belle réduction sachant que le roadster est habituellement vendu 9 500 €. Diminution du prix, mais pas de l’équipement qui propose de série l’instrumentation numérique avec la connectivité qui va avec, les modes de conduite (route et pluie), les projecteurs LED, l’ASC et ABS Pro, ainsi que trois ans de garantie.

La BMW F 900 R, vous la préférez en promo ou en édition spéciale

BMW propose à l’occasion de ce salon une édition spéciale vendue au prix habituel de 9 500 €. Celle-ci dispose d’un coloris spécifique dénommé « Frozen Grey », directement issu du catalogue auto M Individual. À noter que les accessoires ici présentés (bulle teintée, sabot, moteur peint, capot de selle) peuvent être peints gratuitement lors de l’achat de la moto.

La BMW F 900 R, vous la préférez en promo ou en édition spéciale
La BMW F 900 R, vous la préférez en promo ou en édition spéciale

Enfin, les visiteurs pourront également une autre série spéciale sur base de F 900 XR. Le trail routier allemand hérite d’une peinture spécifique baptisée « Aurelius Green », une teinte habituellement réservée à la BMW M 1000 XR. Cette BMW F 900 XR Aurelius Green est disponible dès 12 200 €.

La BMW F 900 R, vous la préférez en promo ou en édition spéciale
