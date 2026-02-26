Ultraviolette dévoile au salon de Lyon son trail 100 % électrique, le X47

Fabricant de motos 100 % électrique, Ultraviolette s’est fait connaître également par le style très futuriste de ces modèles et en particulier la F77, un roadster entièrement caréné qui se caractérise notamment par son autonomie de 230 km. Aujourd’hui, Ultraviolette passe à la vitesse supérieure en dévoilant à l’occasion du salon de Lyon son trail toujours 100 % électrique, le X47.

Premier constat, le style est nettement sage et traditionnel que la F77. Attention, cela ne veut pas dire qu’il n’est pas réussi, bien au contraire, car les lignes sont réussies avec une bonne dose de dynamisme, mais aussi la reprise des codes classiques de la catégorie des trails. Le X47 a ainsi des faux airs de Ducati Hypermotard notamment la partie avant.

L’une des curiosités se situe au niveau du tableau de bord qui se compose de deux écrans numériques. Celui implanté en position haute sert à retransmettre les images de la caméra se trouvant sur le devant de la moto. L’autre servant plus traditionnellement aux informations liées à la conduite.

Cette Ultraviolette se démarque également par son équipement technologique très abouti avec de série un système radar qui assure la détection des angles morts, l’aide au changement de voie, l’alerte de dépassement, l’alerte de collision arrière et même une aide au stationnement. Elle est aussi dotée de caméras grand angle avec et arrière permettant de fonctionner comme des Dashcam ou d’enregistrer ses évolutions sur route, comme nous le mentionnons précédemment.

Enfin, sur le plan technique, cette X47 est alimentée globalement par la même batterie que la F77, même si quelques légères différences existent. Elle est implantée à la place du moteur thermique habituel. La capacité de cette dernière est de 10,3 kWh, ce qui signifie une autonomie d’environ 200 km. La recharge s’effectue par l’intermédiaire d’un chargeur embarqué de 1,6 kW ou un externe de 3,3 kW. Grâce à son moteur d’une puissance maximale de 40 ch, elle peut atteindre 145 km/h en vitesse de pointe..

Les prix de cette Ultraviolette X47 ne sont encore connus. Le lancement devrait intervenir en milieu d’année.