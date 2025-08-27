L'Ultraviolette F77 Mach 2 est un équivalent 125 cm3 performant et presque abordable

Vous avez un deux roues ? Donnez votre avis sur votre véhicule Donnez votre avis sur votre véhicule

Le marché de la moto électrique est particulièrement compliqué entre les tarifs encore très élevés par rapport aux modèles thermiques, l'autonomie souvent limitée, sans parler des contraintes diverses et variées. Prenez la recharge de la batterie par exemple, quand passer de 10 à 80 % de capacité en moins de 20 minutes sur une voiture électrique récente est désormais la norme, il faut généralement plusieurs heures sur une moto sans émission.

Pour autant, les nouveautés ne manquent pas, à l'image de la F77 Mach 2. À l'instar de TVS, un autre constructeur dont nous avions pu visiter les infrastructures et qui tarde à commercialiser ses véhicules en Europe, la marque Ultraviolette a été fondée en Inde à Bangalore. Depuis sa création en 2016, celle-ci se différencie néanmoins sur deux points en ne proposant que des deux-roues électriques d'une part, et en mettant l'accent sur le design et les technologies d'autre part.

Ce faisant, Ultraviolette a de grosses ambitions à l'international. Suite au lancement de la F77 Mach 2 au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Portugal et bien sûr en France, plus de 30 % des revenus pourrait être réalisés à l’export d’ici 3 ans. Située à deux pas de Bangalore à l'instar de celle de TVS, l'usine de la marque est capable de produire 10 000 exemplaires par an, et même de pousser jusqu'à 30 000 unités si la demande est au rendez-vous. C'est dire l'importance que représente la F77 Mach 2 pour Ultraviolette.

Un design très sportif

Et il tape à l'œil ce roadster électrique. En particulier la partie avant qui donne l'impression d'être en face d'une sportive de grosse cylindrée avec son carénage en plastique. Car oui, malgré son allure flatteuse, l'Ultraviolette F77 Mach 2 est une moto équivalente à un 125 cm3, dont on peut prendre le guidon avec un permis B et moyennant la traditionnelle formation de sept heures.

Même la fourche avant est carénée, ce qui participe probablement un peu à l'aérodynamique qui est si importante sur un modèle électrique. L'assemblage est soigné et la finition ne prête globalement pas à la critique, bien que le plastique règne en maître. Un matériau qui a néanmoins l'avantage de limiter le poids supplémentaire induit par ces accessoires.

Sous son carénage, la fourche inversée est réglable à la fois en compression et en détente. De son côté, l'amortisseur arrière est réglable en précontrainte. Nous n'avons pas changé les paramètres d'usine lors de notre essai, on y reviendra plus loin.

L'Ultraviolette F77 Mach 2 est équipée d'un cadre tubulaire en treillis d'acier, avec la batterie et le boîtier du moteur qui sont intégrés comme éléments de contrainte structurelle. Autre élément qui atteste du soin apporté à la fabrication de cette moto électrique, le bras oscillant arrière est en aluminium au même titre que le guidon et les repose-pieds.

Si l’avant de la moto semble plutôt lourd visuellement, l'arrière, l'arrière est à l’inverse pratiquement épuré et beaucoup plus étroit à l'instar des autres motos de cette cylindrée.

Voilà pour la partie cycle qui s'avère très sérieuse, au même titre que d'autres éléments. C'est notamment le cas de l'éclairage qui est intégralement à LED tant à l'avant qu'à l'arrière, mais aussi au niveau des clignotants.

Rie ne manque du côté des commandes au guidon, qu'il s'agisse de la gestion des modes de conduite, du niveau de régénération, des feux de détresse ou encore de la commande des phares. On note même la présence d’une marche arrière qui n'est pas indispensable pour le motard aguerri, mais qui peut être utile afin de compenser le poids assez marqué sur l’avant au moment de stationner la moto.

L’instrumentation repose sur un écran numérique qui est suffisamment lumineux pour toujours rester parfaitement lisible, y compris quand on a le soleil dans le dos. Un mode jour/nuit est disponible avec bascule automatique dans les tunnels. Le motard peut choisir parmi les deux interfaces disponibles, mais celles-ci sont tout de même un peu chargée graphiquement. De plus, nous avons remarqué que l'écran avait tendance à vite se salir sous la pluie. Un rapide coup de chiffon et tout rentre dans l'ordre néanmoins.

L'Ultraviolette F77 Mach 2 est associée à une application mobile à l'instar des autres motos électriques les mieux équipées sur le marché. Disponible gratuitement pour les smartphones Android et iOS, elle permet théoriquement de consulter le niveau de la batterie à distance, de surveiller la recharge, de localiser le véhicule, de consulter les statistiques des trajets, d'accéder à la navigation ou encore de régler les paramètres tels que le traction control ou le freinage régénératif à distance. Théoriquement, car nous n'avons pas pu tester l'application lors de notre essai. Dommage que celle-ci soit conditionnée à un abonnement après la première année qui est gratuite. Enfin, un système d'alarme est intégré, qui se déclenche en cas de mouvement suspect, mais sa puissance nous a semblé modérée.