Suzuki ressuscite le VanVan

Olivier Cottrel

Certains modèles semblent intemporels. C’est le cas du Suzuki VanVan, petite moto sortie dans les années 1970 qui se voulait ludique et pratique. La firme japonaise réinvente et modernise aujourd’hui son iconique modèle avec un concept électrique qui sera bientôt présenté.

Malgré un contexte peu porteur pour le marché actuel des deux-roues électriques, les constructeurs comptent élargir leur offre avec des modèles orientés vers les milieux urbains.

Du côté de Suzuki, on a décidé de faire appel à un nom déjà bien connu : le VanVan, avec un look modernisé et une technologie actuellement en plein développement : l’électrique.

Le premier VanVan est né en 1971, au sein de la série RV de Suzuki (RV50, RV90 et RV125). Une moto simple, polyvalente et passe-partout disparue au début de la décennie suivante, mais relancée en 2003 avec le RV125 VanVan à quatre temps.

Réinterprétation moderne, le concept e-VanVan, qui sera officiellement présenté au public lors du prochain salon de Tokyo conserve la silhouette du modèle originel, avec son phare rond, ses pneus larges, sa selle plate et son large guidon rehaussé.

Le retour d’un nom mythique chez Suzuki

Côté mécanique, on retrouve au cœur du e-VanVan le moteur du scooter urbain eAdress, qui offre jusqu’à 4,1 kW de puissance en crête et 15 Nm de couple.

Si Suzuki n’a pas encore communiqué toutes les informations à propos de son concept électrique, on sait déjà qu’il mesure 1 810 mm de long et 825 mm de large.

Dévoilé sous la forme d’un concept lors du salon de Tokyo, qui se tiendra à la fin du mois d’octobre dans la capitale japonaise, le e-VanVan devrait également être visible sur le salon de Milan, qui ouvrira ses portes le 4 novembre prochain.

Ce sera vraisemblablement l’occasion d’en savoir plus sur l’avenir que réserve Suzuki à ce concept électrique inédit.

