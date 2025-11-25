Après la DR, Suzuki pourrait relancer la Goose

Après le retour de l’appellation DR, Suzuki pourrait relancer un autre nom bien connu : la Goose.

Les deux nouvelles DR-Z4S et DR-Z4SM, respectivement déclinaisons enduro et supermotard de moyenne cylindrée, reposent sur une même plateforme, et partagent le moteur monocylindre de 398 cm3 modernisé pour répondre aux normes Euro5 +, notamment avec des injection et accélérateur électroniques.

Un bloc qui offre une puissance de 38 chevaux et un couple maximal de 37 Nm à 6 500 tr/min.

À l’image de ce que propose Suzuki avec sa nouvelle gamme de 800 cm3 reposant sur le bicylindre de 776 cm3, nos confrères japonais de Webike ont imaginé la marque décliner le moteur monocylindre au coeur d’une version modernisée de la Goose 350, qui serait baptisée Goose S4.

Un nom qui ferait ainsi son retour, après le modèle originel commercialisé à partir de 1991.

Une nouvelle gamme reposant sur le monocylindre des DR-Z4 ?

Ce roadster sportif au nom évoquant le célèbre virage du tracé de l’île de Man en forme de col de cygne viendrait compléter le catalogue de Suzuki avec une proposition orientée route sur le marché des motos de route de moyennes cylindrées, entre 300 et 500 cm3. Un segment sur lequel Suzuki n’est actuellement pas présent, rendant ainsi l’hypothèse de nos confrères nippons loin d’être totalement fantaisiste, d’autant plus qu’elle reprend la logique de plateforme mise en place par la marque depuis quelques années.