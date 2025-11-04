Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Suzuki

Suzuki fait du neuf avec du vieux et dévoile un crossover inédit à Milan : la SV-7GX

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

Le V-Twin de 645 cm3 Suzuki fait de la résistance. Mis à jour pour se conformer à Euro5 +, il se retrouve au cœur d’un tout nouveau modèle dévoilé à l’occasion du salon de Milan, le crossover SV-7GX.

Il semble décidément increvable ce bon vieux bicylindre en V de 645 cm3 Suzuki.

Alors que l’on pensait ses jours désormais comptés, le moteur des vénérables SV650 et V-Strom 650 renaît dans une version désormais homologuée Euro5+ pour animer un nouveau modèle : la SV-7GX. Il offre 73 chevaux à 8 500 tr/min et un couple de 64 Nm à 6 800 tr/min et est complété par un accélérateur électronique, trois modes de conduites, un contrôle de traction et un shifter bidirectionnel.
Sobre, il est annoncé avec une consommation de 4,2 l/100 km, ce qui lui assure une belle autonomie grâce aux 17,4 litres de carburant embarqués dans le réservoir.

Le boc est intégré dans un cadre tubulaire en acier, pour un poids total de 211 kg sur la balance.

À l’image de la GSX-S1000GX, la SV-7GX confère à son pilote une position de conduite plutôt droite.

Côté partie-cycle, la nouvelle Suz' peut compter sur une fourche avant de 41 mm (débattement de 125 mm), un amortisseur arrière ajustable en précharge, un système de freinage Tokico et deux disques de 290 mm chacun associés à deux pistons. Le guidon large de 740 mm accentue la sensation de maniabilité, tout comme les roues en aluminium de 17 pouces équipées de pneus Pirelli Angel GT II.

La Suzuki SV-7GX est dotée d’une grande bulle réglable, de pare-mains, d’un port USB-C et d’un écran connecté TFT couleurs de 4,2 pouces. La selle perchée à seulement 795 mm en fait l’une des motos les plus accessibles de sa catégorie.

Disponible en trois coloris, noir, gris et bleu, la nouvelle Suzuki SV-7GX n’a pas encore de tarif officiel.

Photos (9)

