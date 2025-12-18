Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Scooter

Mi-voiture mi-scooter, une start-up allemande veut révolutionner la mobilité urbaine avec un premier modèle électrique à trois-roues

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

0  

Spécialisée dans la mobilité urbaine électrique, la start-up allemande XYTE Mobility annonce l’arrivée en France de son dernier modèle : un véhicule à trois-roues 100 % électrique qui se veut à la frontière entre le scooter et la voiture.

Mi-voiture mi-scooter, une start-up allemande veut révolutionner la mobilité urbaine avec un premier modèle électrique à trois-roues

Drôle d’oiseau que ce XYTE One.

Développé par la jeune entreprise allemande XYTE Mobility, le One arrivera sur les routes françaises en 2026.

Présenté en avant-première mondiale au salon IAA Mobility de Munich, ce véhicule qui se veut révolutionnaire combine : « l’agilité d’un scooter et la sécurité d’une voiture compacte ».

Ce concept inédit, pensé par des ingénieurs auto, se positionne comme un scooter électrique à trois-roues doté d’une cellule de sécurité intégrée, permettant de rouler sans casque avec un simple permis B (permis auto classique).

Sa structure carrossée avec toit rigide, façon BMW C1, protège des intempéries, et complétée par une ceinture quatre points, offre un niveau de sécurité inédit dans la catégorie des scooters deux et trois-roues légers.

Le BMW C1 revue façon électrique ?

Mi-voiture mi-scooter, une start-up allemande veut révolutionner la mobilité urbaine avec un premier modèle électrique à trois-roues

Le XYTE One est 100 % électrique, animé par un bloc offrant 19 kW (25,8 chevaux) et une vitesse de pointe d’environ 100 km/h, pour une autonomie annoncée à environ 110 km selon le cycle d’homologation WMTC.
Côté pratique, le scooter à trois-roues dispose également d’un écran tactile connecté, d’un espace de rangement de 72 litres et d’une marche arrière pour faciliter les manœuvres.

Mi-voiture mi-scooter, une start-up allemande veut révolutionner la mobilité urbaine avec un premier modèle électrique à trois-roues

Annoncé à 12 900 euros, le scooter allemand arrivera en France et dans d’autres grandes villes européennes au premier semestre 2026.

XYTE mobility a d’ailleurs déjà ouvert les précommandes sur son site officiel, avec une édition spéciale limitée aux 500 premiers exemplaires.

 

Mi-voiture mi-scooter, une start-up allemande veut révolutionner la mobilité urbaine avec un premier modèle électrique à trois-roues
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Derniers articles moto

Voir toute l'actu moto

Articles moto les plus populaires