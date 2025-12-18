Mi-voiture mi-scooter, une start-up allemande veut révolutionner la mobilité urbaine avec un premier modèle électrique à trois-roues

Drôle d’oiseau que ce XYTE One.

Développé par la jeune entreprise allemande XYTE Mobility, le One arrivera sur les routes françaises en 2026.

Présenté en avant-première mondiale au salon IAA Mobility de Munich, ce véhicule qui se veut révolutionnaire combine : « l’agilité d’un scooter et la sécurité d’une voiture compacte ».

Ce concept inédit, pensé par des ingénieurs auto, se positionne comme un scooter électrique à trois-roues doté d’une cellule de sécurité intégrée, permettant de rouler sans casque avec un simple permis B (permis auto classique).

Sa structure carrossée avec toit rigide, façon BMW C1, protège des intempéries, et complétée par une ceinture quatre points, offre un niveau de sécurité inédit dans la catégorie des scooters deux et trois-roues légers.

Le BMW C1 revue façon électrique ?

Le XYTE One est 100 % électrique, animé par un bloc offrant 19 kW (25,8 chevaux) et une vitesse de pointe d’environ 100 km/h, pour une autonomie annoncée à environ 110 km selon le cycle d’homologation WMTC.

Côté pratique, le scooter à trois-roues dispose également d’un écran tactile connecté, d’un espace de rangement de 72 litres et d’une marche arrière pour faciliter les manœuvres.

Annoncé à 12 900 euros, le scooter allemand arrivera en France et dans d’autres grandes villes européennes au premier semestre 2026.

XYTE mobility a d’ailleurs déjà ouvert les précommandes sur son site officiel, avec une édition spéciale limitée aux 500 premiers exemplaires.