Osenat : résultats de la vente du 15 décembre

C’est une belle vente de véhicules de collection qui attendait les amateurs du genre ce 15 décembre. Malgré quelques problèmes de retransmission et un Maître Osenat pas au mieux de sa forme (mais qui avait conservé son sens de l’humour), de belles transactions ont été réalisées (si vous souhaitez retrouver notre article de présentation, cliquez ici).

Le bilan de la vente

Le bilan général de cette vente est plutôt positif puisque sur les 109 lots inscrits, ils ne seront que 17 à ne pas trouver preneur. 33 partiront sous l’estimation, 36 dans la fourchette estimative et 20 au-dessus de ce qui était attendu.

Du côté des motos, c’est un peu moins réjouissant, mais cela confirme la tendance actuelle, à savoir une baisse du marché et un désamour des machines de piste. Sur les 9 lots « moto » 4 sont invendus, 1 est adjugé en dessous de l’estimation, 1 autre dans l’estimation et 3 font plus que les prévisions.)

Les machines de piste

Comme nous venons de le voir, les machines de piste n’ont pas vraiment la cote en ce moment. Pour cette MV Agusta 350 cm3, on attendait entre 10 000 et 15 000 euros. Le prix de départ sera proposé à 8 000 euros. Une dernière enchère à 8 500 euros sera enregistrée mais ça ne sera pas suffisant.

Cette Kawasaki 500 cm3 H1R avec son cadre Zerchot n’a même pas eu l’honneur de récolter ne serait-ce qu’une enchère malgré un prix de départ (8 000 euros) bien en dessous de son estimation (entre 15 000 et 18 000 euros).

Idem pour la Matchless G50 à cadre Seeley (une machine reconstruite et fiabilisée par le spécialiste Minnovation) estimée entre 17 000 et 20 000 euros qui a vu son prix de départ proposé à 15 000 euros laisser l’assemblée de marbre. À noter que le moteur, également en provenance de chez Minnovation et qui était estimé entre 4 000 et 8 000 euros, n’a pas eu plus de succès.

On se retrouve page suivante pour voir si les autres deux-roues qui étaient disponibles dans cette vente ont eu plus de chance…