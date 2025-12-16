Idole du sport moto et évincé de BMW en championnat du monde d'Endurance, Valentino Rossi est désormais à pied
La carrière de Valentino Rossi sur quatre roues est-elle déjà terminée ? BMW vient d’annoncer que l’idole italienne ne piloterait plus sous ses couleurs l’année prochaine. Une petite surprise.
Icône du sport moto, Valentino Rossi rêvait sans doute d’une autre tournure pour sa carrière sur quatre roues.
Engagé pour la marque BMW en championnat du monde d’Endurance dans la catégorie GT3, Rossi se retrouve actuellement sans volant pour la saison prochaine, la firme bavaroise ayant fait le choix de ne pas renouveler son contrat.
Le contrat de Rossi avec BMW se terminant à la fin de cette année, une prolongation était attendue. Seulement, faute de terrain d’entente entre les différentes parties, cela ne se produira pas.
Il n’y aura donc pas de BMW numéro 46 en Endurance GT3 la saison prochaine. Valentino Rossi, sa voiture, et aucun de ses coéquipiers ne font partie du line-up annoncé pour 2026.
Il semblerait que des désaccords internes soient à l’origine de cette décision. Rossi souhaitait depuis longtemps piloter l’hypercar, la voiture de la catégorie reine, avec laquelle il aurait pu viser la victoire au Mans. Cependant, ses résultats mitigés en GT3 ont quelque peu refroidi BMW.
Un début de carrière en auto plus compliqué qu'attendu pour Rossi
Rossi et ses coéquipiers sont montés sur le podium à quatre reprises lors des deux saisons disputées ensemble en WEC avec BMW : à Imola (à deux reprises), à Fuji et à Austin. Ils n’ont remporté aucune course et, ce qui est peut-être encore pire aux yeux des décideurs de BMW, leurs performances en 2025 ont été moins bonnes que celles de 2024. Aucun progrès n’a été à signaler.
BMW a donc décidé de mettre au repos la voiture n° 46 et d’en engager une autre portant le numéro 69, pilotée par Anthony McIntosh, Dan Harper et Parker Thompson.
Rossi doit désormais trouver une nouvelle équipe s’il souhaite participer au championnat en 2026, qui débutera en mars prochain. Un timing serré pour le pilote italien.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération