Idole du sport moto et évincé de BMW en championnat du monde d'Endurance, Valentino Rossi est désormais à pied

Icône du sport moto, Valentino Rossi rêvait sans doute d’une autre tournure pour sa carrière sur quatre roues.

Engagé pour la marque BMW en championnat du monde d’Endurance dans la catégorie GT3, Rossi se retrouve actuellement sans volant pour la saison prochaine, la firme bavaroise ayant fait le choix de ne pas renouveler son contrat.

Le contrat de Rossi avec BMW se terminant à la fin de cette année, une prolongation était attendue. Seulement, faute de terrain d’entente entre les différentes parties, cela ne se produira pas.

Il n’y aura donc pas de BMW numéro 46 en Endurance GT3 la saison prochaine. Valentino Rossi, sa voiture, et aucun de ses coéquipiers ne font partie du line-up annoncé pour 2026.

Il semblerait que des désaccords internes soient à l’origine de cette décision. Rossi souhaitait depuis longtemps piloter l’hypercar, la voiture de la catégorie reine, avec laquelle il aurait pu viser la victoire au Mans. Cependant, ses résultats mitigés en GT3 ont quelque peu refroidi BMW.

Un début de carrière en auto plus compliqué qu'attendu pour Rossi

Rossi et ses coéquipiers sont montés sur le podium à quatre reprises lors des deux saisons disputées ensemble en WEC avec BMW : à Imola (à deux reprises), à Fuji et à Austin. Ils n’ont remporté aucune course et, ce qui est peut-être encore pire aux yeux des décideurs de BMW, leurs performances en 2025 ont été moins bonnes que celles de 2024. Aucun progrès n’a été à signaler.

BMW a donc décidé de mettre au repos la voiture n° 46 et d’en engager une autre portant le numéro 69, pilotée par Anthony McIntosh, Dan Harper et Parker Thompson.

Rossi doit désormais trouver une nouvelle équipe s’il souhaite participer au championnat en 2026, qui débutera en mars prochain. Un timing serré pour le pilote italien.