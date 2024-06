Les 24 Heures du Mans, un rêve qui se concrétise pour Valentino Rossi

Jeune retraité de la catégorie MotoGP, tout en restant le boss du team VR46 en catégorie reine, Valentino Rossi n’a jamais caché sa volonté de briller sur quatre roues.

Malgré un statut de légende du sport moto, l’icône italienne a pris le temps de se forger de l’expérience au volant, et fera cette année ses grands débuts sur la mythique épreuve des 24 Heures du Mans.

Attraction de cette édition 2024, Valentino Rossi pilotera une BMW M4 GT3 du Team WRT, une voiture engagée dans la nouvelle catégorie LMGT3, avec de hautes ambitions : « Notre niveau de performance varie en fonction des circuits, mais, globalement, nous sommes plutôt rapides depuis le début de saison. On espère être compétitifs. On a connu des hauts et des bas cette année, mais on pense qu’on pourra se battre pour les meilleures places. »

Un Valentino Rossi aux couleurs de BMW

L’équipage de la BMW numéro 46 sera également composé d’Ahmad Al Harty et de Maxime Martin.

À noter que la légende italienne ne sera pas le seul pilote moto à faire ses débuts en endurance auto, son homonyme, le pilote français Louis Rossi, vainqueur au Mans en catégorie Moto3 en 2012, sera pour sa part engagé dans l’épreuve Road to Le Mans, l’antichambre des mythiques 24 Heures, au volant d’une LMP3 engagée par le team Graff Racing.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Deux pilotes dont les résultats seront scrutés de près par les passionnés.