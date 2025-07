Faut-il vraiment reparler encore et toujours du pétage de plombs de Rossi sur Marquez dix ans après ?

Encore sifflé au Mugello lors de sa récente victoire, et ce malgré sa monture Ducati, Marc Marquez se serait sans doute bien passé de cette nouvelle.

Le pilote espagnol, pourtant aujourd'hui titulaire du guidon d'une Ducati d'usine au sein de l'équipe officielle est encore et toujours la cible privilégiée des fans italiens, et plus particulièrement des nostalgiques des grandes heures de Valentino Rossi.

Des tifosi qui ont la dent dure contre celui qu'ils estiment responsable du non-couronnement mondial de Vale en 2015. Un dixième titre qui est alors resté ensuite inaccessible pour le Docteur.

Et les griefs se cristallisent autour d'un événement en particulier. Un « incident » de course impliquant un Marc Marquez encore fougueux, et un Valentino Rossi encore en position de glaner une dixième couronne mondiale.

L'icône italienne, qui accusait déjà Marquez de favoriser son compatriote Jorge Lorenzo dans la course au titre avant même l'épreuve en Malaisie, en cet automne 2015, a vu rouge lorsque le Catalan a pris un malin plaisir à jouer au chat et à la souris avec lui durant une bonne partie de la course.

D'un mouvement de la botte en sortie de virage, l'Italien envoya ainsi Marquez au tapis.

Une sorte de règlement de compte qui coûta cher à Rossi, pénalisé sur la grille de départ de l'ultime Grand Prix de Valence, décisif pour le titre.

Un geste qui a fait le tour du monde, enterré les espoirs d'un ultime titre mondial pour Rossi, et signé le début d'une vague de défiance envers Marquez de la part des fans du numéro 46.

Dix ans plus tard, les récents sifflets à l'encontre de Marquez lors de sa victoire sur le tracé transalpin du Mugello ont rappelé que le ressentiment était encore bien présent envers le Catalan.

Et cela ne devrait pas s'arranger car selon le journaliste Manuel Pecino, un documentaire sur l'incident va bientôt voir le jour…

Le duel Marquez-Rossi résumé à un coup de botte ?

Un sujet hautement inflammable tant la rancœur de l'Italien est également de notoriété publique.

Fallait-il remettre de l'huile sur le feu, quitte à relancer la guéguerre entre les fans de Marc Marquez et ceux de l'icône italienne ?

Car sur le sujet, en étant le plus objectif possible, il est difficile de prendre parti : le geste impulsif, et volontaire, de Rossi étant évidemment condamnable. Mais que dire de l'attitude en course de Marc Marquez qui lors de ce Grand Prix de Malaisie s'est évertué à mettre des bâtons dans les roues de Rossi, tout en affichant hors piste sa connivence avec son compatriote Jorge Lorenzo.

Si la diffusion de ce documentaire se confirme, qui aurait à y gagner, à part le producteur qui ferait assurément du buzz avec un incident toujours controversé dix ans plus tard ?

Sans doute aucun des deux protagonistes, dont on ne peut résumer les immenses carrières par cet accrochage, qui au final ne grandit aucun des deux pilotes de légende qu'ils sont. Et c'est occulter les duels épiques, réguliers ceux-ci, qu'ils nous ont offerts en piste.