Harley-Davidson en MotoGP ? La rumeur enfle, les contacts sont noués

Rares sont les marques de moto à compter autant de passionnés à travers le monde que Harley-Davidson.

Véritable icône du monde du deux-roues, tant pour ses motos que son univers, parfois même fantasmé.

La marque de Milwaukee peut déjà compter sur une « fan base » impressionnante.

Une notoriété et popularité sur lesquelles lorgne le nouveau propriétaire du championnat du monde MotoGP, le groupe américain Liberty Media, qui a déjà choisi d'ouvrir la porte à Harley via l'intégration des courses de baggers en Europe.

Et selon certaines rumeurs, l'intérêt est réciproque.

Harley-Davidson envisagerait même de se lancer en MotoGP avec une équipe à son nom en catégorie reine.

Harley-Davidson et MV Agusta bientôt en MotoGP ?

Un petit tremblement de terre serait-il à venir en MotoGP ?

Pas tout à fait, car cette arrivée se ferait sous conditions, notamment une évolution du règlement afin d'afficher ses couleurs sans avoir à développer un prototype de moto spécialement pour le MotoGP.

Une stratégie déjà évoquée dans le cas de la marque italienne MV Agusta, qui se verrait également bien en MotoGP mais en faisant rouler un moteur « loué » à un autre constructeur.

Un procédé que l'on retrouve déjà depuis longtemps en Formule 1, un championnat par ailleurs également propriété de Liberty Media. Établir un certain parallèle entre les deux championnats est donc d'autant plus facile.

Qu'on le veuille ou non, l' « américanisation » du MotoGP semble bel et bien en cours.