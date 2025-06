La Harley Davidson Pan America ST va-t-elle au bout du concept ?

« Une déclinaison conçue pour offrir plus de vitesse, de confort et de performances sur route grâce à des suspensions rabaissées, des roues de 17 pouces, un système de changement de vitesse rapide, des pneus haute performance et une ligne plus élancée et légère »…. C’est ainsi que la marque américaine présente sa nouvelle Pan America ST.

Dans les faits, la ligne change effectivement très peu, le débattement des suspensions est réduit à 170 mm, la ST s’équipe de pneumatiques radiaux Michelin spécifiques Scorcher Sport de 120/70 ZR 17 et 180/55 ZR 17 et le prix sans option atteint 19 990 €, soit 760 € de moins que la Pan America Special à jante avant de 19 pouces.

19 990 €, c’est aussi 800 € de plus que la Pan America Standard qui n’a pas été reconduite en 2025. Or, à y regarder de plus près, la nouvelle ST paraît très proche d’une Standard dépouillée, équipée d’une selle monobloc et d’un mini pare-brise non réglable et d’un quickshifter up/down !

En effet, les suspensions se composent de la même fourche inversée Showa de 47 mm accompagnée d’un amortisseur de même provenance, aux débattements réduits de 20 mm et aux settings internes modifiés.

L’angle de colonne de direction reste fixé à 25 ° mais ces nouvelles suspensions accompagnées des nouvelles jantes de 17’’ à l’avant et à l’arrière entraînent une réduction de la chasse au sol qui passe de 108 mm à 95 mm, de l’empattement (- 5 mm) et de la garde au sol (- 40 mm).

La hauteur de selle descend à 825 mm (contre 850 mm en position basse, 890 mm en position haute sur la Pan America 2024) et l’assise n’est plus réglable, car la selle désormais monobloc englobe celle du passager.

En plus de son grand pare-brise, remplacé par un petit-saute vent, la Pan America ST perd aussi ses gros repose-pieds pilote et passager à insert caoutchouté, remplacés par des modèles plus discrets. Elle n’est pas non plus équipée de pare-mains (option à 180 €), ni de béquille centrale, ni d’amortisseur de direction (des accessoires montés en série sur la Special et absents de la Standard).

Le collecteur d’échappement est modifié : il « renonce à la chambre intermédiaire intégrée sur l'échappement (…) pour réduire le poids » selon la marque : le poids de la Pan America ST est néanmoins annoncée à 246 kg avec pleins, soit 1 kg de plus que celui de la Pan America Standard 2024 : la différence se trouve vraisemblablement à ce niveau ainsi que dans les jantes et les pneumatiques puisqu’il n’y a pas d’inflation du poids entre 2024 et 2025 sur les Pan America Special.

Quant au moteur, le bicylindre révolution de 1252 cm³ affiche toujours une puissance maxi de 150 ch au même régime que les Pan America 2021… et 250 trs/mn plus tard que sur les autres Pan America 2025, une paille ! Quand au couple, les maximales sont développées à 6 750 trs/mn sur tous les modèles, mais le moteur ST développe 12,8 mkg, soit pareil qu’en 2021, mais 0,1 mkg de moins que les Standard 2024 et CVO, et 0,2 mkg de plus que la Special 2025 : la cartographie ST est donc spécifique.

L'électronique est similaire à celles d'autres Pan America : la ST bénéficie d’une centrale inertielle, du freinage combiné et des assistances habituelles optimisées en virage, mais les fonctions dédiées au tout terrain telle que la désactivation de l’ABS sur la roue arrière et les deux modes de conduite off road sont supprimés, ne restent donc que les cinq modes de conduite Route, Sport, Pluie et deux personnalisables.

Eh bien évidemment, les commodos, le tableau de bord et les fonctions d’info/loisir sont strictement les mêmes.