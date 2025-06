Après le lancement en 2021 puis un gros roulage suivi d’un comparatif avec une Africa Twin en 2022, le concept Pan America n’est pas une découverte. Même pas la standard puisque nous avions pu comparer à l’époque les versions de base (suspensions « mécanique ») et les Special (suspensions active).

Et s’il y a bien une chose commune entre toutes ces versions, c’est le moteur ! Toujours aussi rempli, ce gros élastique plein de couple offre un maximum de sensations à partir de 2 000 trs/mn, jusqu’au limiteur qui intervient à 9 000 trs/mn. Entre 3 000 et 5 000 trs/mn, ce bicylindre est onctueux et tracte sans faiblesse, au-dessus de 6 000 trs/mn, les accélérations sont sauvages. J’écrivais d’ailleurs, il y a 4 ans, « le moteur cravaché au-dessus de 6 000 trs/mn en mode Sport devient particulièrement agressif. Les montées en régime se font sans inertie ». Le twin Révolution reste le point fort incontestable de cette machine.

Cependant, sur la ST, la réponse à la poignée de gaz est assez brutale en mode Sport, et beaucoup plus douce et agréable en mode Road. Quand au shifter désormais en série sur les ST. Il fonctionne agréablement à mi-régime (en mode road) mais s’avère un peu sec et brutal dans les tours ainsi qu’en mode Sport. Nous ne l’avons pas essayé sur les autres Pan Am, sur lesquelles il demeure optionnel.

Concernant l’accueil à bord, l’impression est objectivement assez similaire, mais les jambes sont encore plus pliées que sur les versions à roue avant de 19’’ car la selle très creusée est plus basse. La largeur de l’assise est appréciable, mais l’ensemble n’est pas super confortable dans la durée. Aussi, le réservoir est long et le guidon, très large : le demi-tour ne sont pas aisés, car les bras sont trop tendus. Enfin, les bobines haute tension peuvent toucher le genou gauche des plus grands.

En dynamique, le train avant de la ST est collé au sol, la direction est plutôt légère mais le poids de la moto se fait sentir en usage très sportif. La tenue de route est excellente, mais nous l’avions souligné lors de nos essais précédents, c’est également le cas des Pan America « adventure ». Le freinage puissant et mordant est un autre point fort, mais encore une fois, les Pan America à jante avant de 19’’ ne pêchent pas sur ces points.

Ce qui change nettement en revanche, c’est le manque de protection offert par cette ST. Des poignées chauffantes (optionnelles) efficaces étaient montés sur notre modèle d’essai mais le saute vent fixe est plus que symbolique, mains et les bras évoluent dans le flux d’air… alors que les Pan America trail protègent très bien le haut du corps. Ce trail hybride est donc plus proche d’un gros roadster tel que le Bronx attendu depuis des années, en moins sportif et beaucoup plus lourd.