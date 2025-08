MotoGP et développement durable : la révolution silencieuse qui s’accélère

Le secteur des transports, y compris les motos, est l’un des principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre. Un seul véhicule particulier peut rejeter plus de 4,5 tonnes de CO₂ par an — l’équivalent d’un éléphant adulte en gaz polluants. Face à l’urgence climatique, même le monde du sport moto doit évoluer. Et le MotoGP n’échappe plus à cette réalité.

Depuis 2024, le MotoGP a franchi un cap : toutes les motos utilisent du carburant E40, composé à 40 % de sources non fossiles. L’objectif ? Atteindre le 100 % non fossile (E100) d’ici 2027. Pour y parvenir, les constructeurs comme Ducati, Yamaha ou KTM repensent en profondeur leurs moteurs pour conserver performance et fiabilité tout en réduisant leur empreinte carbone.

La chasse au poids reste une priorité en compétition. Mais aujourd’hui, les matériaux utilisés doivent aussi être durables. Les fibres de carbone laissent peu à peu place à des alliages recyclables et à des biocomposites, aussi solides que respectueux de l’environnement. Une manière de concilier performance et conscience écologique.

Une mobilisation collective, mais des défis à relever

Depuis 2019, la Coupe du Monde MotoE est devenue une vitrine de l’innovation électrique. 100 % silencieuses, ces motos offrent une nouvelle expérience de course et apportent des données précieuses sur la gestion thermique et la transmission électrique. Si elles ne peuvent pas encore rivaliser avec les machines thermiques en autonomie ou en ravitaillement, elles incarnent un futur possible… voire inévitable.

Les organisateurs, à commencer par Dorna Sports, ne sont pas seuls dans cette transition. Les constructeurs prennent les devants : KTM mise sur l’écoconception, Yamaha sur le recyclage, Ducati sur les biocarburants de pointe. Mais le chemin n’est pas sans embûches : les coûts de développement, le manque de standardisation des biocarburants ou la résistance des puristes compliquent l’évolution.

La transition vers un MotoGP plus durable n’a pas bouleversé l’apparence du paddock. Les stands, les arrêts aux stands, les stratégies — tout semble inchangé. Et pourtant, en coulisses, la révolution est en marche. Moins de carbone, plus de recyclage, un engagement croissant de toutes les parties prenantes : le MotoGP prépare son avenir sans faire de bruit. Et c’est peut-être cette discrétion qui en fait la force.