La Moto Guzzi V7 Sport est t-elle la reine des néo-classiques ?

Si la Moto Guzzi V7 Sport des années 70 était une véritable hyper sportive capable de donner la réplique aux concurrentes dans les courses d’endurance de l’époque, ce n’est évidemment pas le cas de la V7 moderne « première version » lancée en 2007 et motorisée par un petit bicylindre transversal en V à 90°, à 2 soupapes (par cylindre), de 744 cm³ et d’à peine plus de 50 ch dans ses dernières évolutions.

Véritable best-seller en Italie, cette moto pourtant basique nommé successivement V7, V7 II et V7 III fut proposée jusqu’en 2021 dans différentes versions (Special, Stone, Carbone) avant de disparaître au profit d’une toute nouvelle V7 850 venue compléter la gamme composée des V9 Roamer, Bobber et des trails V85.

Dans le détail, le petit V Twin à air « 2 soupapes » de 744 cm³ (80 x 74 mm) dit « small bloc » motorisant les anciennes V7 modernes (il faut suivre) était un dérivé du moteur V 50 de 490 cm³ des années 80 qui motorisait les 750 Breva. En 2016 est arrivé un nouveau bicylindre à l’architecture comparable mais plus moderne et à la cylindrée portée à 853 cm³ (84 x 77 mm) que nous avons découvert dans les V9. Ce nouveau twin, au départ pas beaucoup plus puissant que le 744 (55 ch contre 52 ch), était en revanche nettement plus coupleux sur toute la plage de régime : l’ultime évolution (2020) affichait un pic de couple de 6,5 mkg à 3000 trs/mn (contre 6,2 à 4 900 trs/mn sur les derniers V7 de 744 cm3). Parallèlement, en 2019 fut lancé le trail V 85 TT motorisé par une version nettement plus performante de ce 853 cm³ (80 ch à 7 750 trs/mn et 8,2 mkg à 5 000 trs/mn). En 2021, la firme de Mandello Del Lario en lançait une version « dégradée » destinée aux nouvelles V7, développant 65 ch à 6 800 trs / mn et 7,5 mkg de couple à 5 000 trs/mn, soit 10 ch et 1,1 mkg de plus que le premier bloc des V9. Ce nouveau 850 a aussi intégré la gamme V9.

En 2025, les V9 disparaissent du catalogue et seules les V7 sont reconduites. Le 853 cm³ gagne en couple et en puissance malgré le passage à Euro 5+ : il développe désormais 67,3 ch à 6 900 trs/mn et 8,10 mkg de couple à 4 400 trs/mn… Comment est ce possible alors que nous n’avons de cesse de déplorer l’évolution des normes qui dégradent les performances ? Moto Guzzi a profondément retouché cette motorisation en augmentant le diamètre des corps d’injection et le volume de la boîte à air de 27 %, en remaniant l’échappement et en adoptant un Ride by Wire. Mais rien d’étonnant à tout ça, il s’agit après tout d’une marque du Groupe Piaggio qui préside également aux destinées de la marque Aprilia présente en MotoGP : les motoristes maison sont compétents !

Par rapport à 2021, la V7 « 9 » gagne donc des modes de conduite qui sont des combinaisons de mode de réponse moteur et de réglage de traction control MGCT ainsi qu’un régulateur de vitesse.

La version Sport reçoit en plus une centrale inertielle, son ABS est désormais optimisé en virage. Elle dispose aussi d’un mode de conduite supplémentaire dit « sport » en plus du « pluie » et du « route ».

Elle se distingue aussi par sa fourche inversée réglable en précontrainte, son système de freinage avant composé d’un double disque de frein de 320 mm pincés par des étriers radiaux monoblocs Brembo et par ses jantes aluminium moulées aux dimensions identiques (18’’ à l’avant et 17’’ à l’arrière) mais plus légères de 1,8 kg par rapport à celles de la V7 Stone. Notre machine d’essai était chaussée de Michelin Pilot Road Classic.

Dans le détail, on note aussi la présence de leviers de frein et d’embrayage réglables et de rétroviseurs efficaces situés en bout de guidon, ou encore la présence de surpiqûres rouges sur la selle monobloc ; la Sport n’est cependant pas équipée de platines repose pieds ni de guidon spécifique, encore moins de bracelets.