Moto Guzzi : la renaissance à Mandello del Lario, entre usine high-tech et musée flambant neuf !

C’est en 2021 que tout a basculé. Moto Guzzi révélait un important projet de rénovation de l’usine historique de Mandello del Lario, conçu par l’architecte de renommée mondiale Greg Lynn et souhaité par Roberto Colaninno lui-même. Objectif : propulser la marque vers demain, sans jamais renier ses racines profondément ancrées dans la tradition.

Aujourd’hui, les premiers fruits de cette ambitieuse entreprise sont bien visibles. Le département moteurs tourne à plein régime, tout comme la ligne d’assemblage des véhicules. Et sur l’emplacement de l’ancien entrepôt, désormais « obsolète » et fraîchement démantelé, s’élève déjà un bâtiment flambant neuf. Moderne, performant, il reste en harmonie avec les pavillons historiques et accueillera bientôt cantine, cuisine, bureaux et vestiaires. Une étape de plus vers l’« usine modèle » que rêve d’ériger le groupe Piaggio, propriétaire de Moto Guzzi depuis 2004.

Le musée Guzzi : un écrin en forme de pot d’échappement

Mais la révolution ne s’arrête pas là. La nouvelle usine comprendra également un espace pour les conférences, soulignant la volonté de faire de Mandello un pôle aussi bien industriel que culturel. Moto Guzzi veut que son usine devienne « un lieu non seulement productif, mais aussi culturel, où passionnés et visiteurs pourront observer de près certaines phases du processus de fabrication ». Une idée fascinante… même si tous les employés ne se sont pas déclarés favorables à l’idée d’être observés pendant leur travail.

Et le musée ? Il s’apprête à migrer vers un écrin flambant neuf. Piaggio prévoit de le relocaliser dans un espace récemment créé, facilement reconnaissable à son toit qui rappelle – avec un peu d’imagination – le pot d’échappement d’une Moto Guzzi. À l’intérieur, plus de 180 motos – modèles de série, de course, prototypes et tout-terrain – attendent de raconter leur histoire à un public toujours plus passionné.

Mandello del Lario se réinvente sous nos yeux, et Moto Guzzi prouve qu’elle sait conjuguer tradition et innovation avec brio. Une renaissance à suivre de très près !