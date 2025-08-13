Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Ktm

Plus de technologie pour les KTM 690 Enduro R et 690 SMC R 2026

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

L'heure est déjà à 2026 du côté de KTM. La marque autrichienne vient de présenter les millésimes 2026 de ses 690 Enduro R et 690 SMC R. Deux motos à la technologie revue et pensées dans le plus esprit « Ready to Race » de la marque.

Après une période d'incertitude, KTM présente déjà ses modèles 2026.

C'est aujourd'hui le tour des 690 Enduro R et 690 SMC R, toujours plus « Ready to Race » selon le slogan de la marque.

La KTM 690 Enduro R 2026 perpétue l’héritage du trail polyvalent avec une mise à jour complète qui booste ses capacités off-road tout en affinant son confort sur route. Sous le réservoir, on retrouve le tout dernier monocylindre LC4 conforme Euro 5+ (692,7 cm3 offrant 79 chevaux), avec carter, embrayage et couvercle de stator revus, plus un système de circulation d’huile repensé pour plus de fiabilité et de performance.

Pour son millésime 2026, l’Enduro R est équipée d’un nouvel écran TFT couleur de 4,2 pouces, de commodos redessinés, d'un port USB-C et d'un phare LED.

Côté électronique, on retrouve l’ABS en courbe, le MTC et le tout nouveau Dynamic Slip Adjust (qui permet de régler l’adhérence et est dispo dans le mode Rally en option). Une suspension revue offre encore plus de confort sur piste comme sur route.

Du nouveau pour les Enduro R et SMC R 2026

La KTM 690 SMC R, la déclinaison supermotard profite également d'amélioration pour 2026, dont celles apportées au moteur LC4, partagé avec la Enduro R.

Niveau technologie, on retrouve là encore l’écran TFT couleur 4,2 pouces, l’ABS en courbe et MTC.

Les deux modèles profitent du catalogue complet KTM PowerParts et KTM PowerWear, pour personnaliser les motos, qui seront disponibles chez les distributeurs agréés KTM dès septembre prochain.

