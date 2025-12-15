Une nouvelle sportive KTM en remplacement de la RC 390 pour les jeunes permis A2 va arriver sur le marché

La remplaçante de la KTM RC390 est déjà prête.

La mise à jour de la sportive de moyenne cylindrée autrichienne a même été aperçue en Chine.

Conçue en collaboration entre en CFMoto et KTM, la RC450 est ainsi largement inspirée de son homologue chinoise, la CFMoto 450SR-S.

On retrouve au cœur de la sportive KTM le même bicylindre parallèle de 449 cm³ à 270° que la Chinoise. En revanche, d’après les documents d’homologation qui ont fuité en Chine, il devrait offrir jusqu’à 55 chevaux sur la KTM. Une version bridée à 47,5 chevaux est logiquement attendue en Europe pour se conformer à la réglementation A2 en vigueur.

Le bicylindre parallèle est logé dans un cadre treillis, également présent sur la 450 SR-S de CFMoto. Cependant, alors que cette dernière affiche un poids à sec de 171 kg, KTM a optimisé la RC450 pour un poids de seulement 168 kg à sec. En résumé, la KTM offre plus de puissance et un poids inférieur à celui de la CFMoto.

La guerre des sportives de moyennes cylindrées va compter un nouveau membre

L’une des différences entre les deux modèles, outre l’esthétique propre à chaque constructeur, réside dans son empattement de 1 360 mm, soit 10 mm de moins que celui de la CFMoto. La KTM devrait donc opter pour une position de conduite plus sportive. Le document d’homologation révèle également que la RC450 sera équipée de l’ABS Bosch 10.3MB. Il ne précise rien en revanche sur les autres aides à la conduite dont la sportive pourrait bénéficier.

Fidèles à KTM, on retrouvera des suspensions et un amortisseur de direction WP. Ses demi-guidons sont montés sous le té de fourche supérieur, là encore dans une position plus agressive que sur la 450 SR-S.

Cette nouvelle KTM RC450 viendra concurrencer dans les prochains mois les récentes Yamaha R3, Kawasaki Ninja 500, Honda CBR500R, CFMoto 450 SR ou encore l’Aprilia RS 457 sur un marché des sportives de moyennes cylindrées qui reprend du poil de la bête.