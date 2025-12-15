Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Vente du 13 décembre à Cherre : des résultats en baisse

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

0  

Le 13 décembre dernier, la vente aux enchères « Autos et Motos de Collection » organisée à Cherre (72) proposait 33 lots. Avec un taux d’invendus avoisinant les 50 %, la baisse des prix du marché observée se confirme…

Vente du 13 décembre à Cherre : des résultats en baisse

 Le marché des véhicules anciens n’a plus la cote. L’effervescence a tourné court. Du coup, on se retrouve avec des prix qui redeviennent plus réalistes. Et cela se ressent aussi dans l’univers des ventes aux enchères. La vacation qui s’est déroulée ce samedi 13 décembre (pour retrouver notre article de présentation, cliquez ici) illustre bien ce constat.

Le bilan de la vente

 Comme pour la vente qui se déroulait le même jour à Chaumont (voir notre article en cliquant ici), les résultats enregistrés par cette vente ne sont pas très bons. Sur les 33 lots proposés, 15 ne trouvent pas preneur, 14 partent en dessous de l’estimation basse et 4 sont adjugés dans la fourchette estimative.

 Pour les motos, le constat est sans appel. Il y avait 11 lots d’inscrits : 5 sont invendus, 5 changent de main en dessous de l’estimation basse et un seul lot est adjugé dans son estimation.

 

Les résultats des anciennes

 Les anciennes ont quand même réussi à tirer leur épingle du jeu.

 Le bel attelage Indian 1000 Powerplus de 1917 trouvera preneur contre 19 900 euros (estimation entre 20 000 et 30 000 euros prix de départ 10 000 euros). Pour le moteur Indian 1000 Powerplus estimé entre 4 000 et 5 000 euros, l’adjudication se fera sur l’enchère de 2 800 euros.

Side-car Indian 1000 cm3 Powerplus (lot n° 23)
Side-car Indian 1000 cm3 Powerplus (lot n° 23)

 

 Cette Honda CB 750 Four K2 de 1971 sera la seule machine à changer de main dans son estimation (entre 7 000 et 9 000 euros). Après un prix de départ annoncé à 5 000 euros, les enchères se succéderont jusqu’à ce que le marteau tombe sur une proposition à 7 300 euros sans les frais.

Honda CB 750 Four K2 1971 (lot n° 30)
Honda CB 750 Four K2 1971 (lot n° 30)

 

 On est resté beaucoup plus prudent pour cette Suzuki GT 750 cm3 de 1976 que les amateurs surnomment « la bouillotte ». Le lot sera adjugé à 6 100 euros, soit en dessous de son estimation (entre 7 000 et 9 000 euros).

Suzuki GT 750 cm3 1976 (lot n° 29)
Suzuki GT 750 cm3 1976 (lot n° 29)

 

 Même constat pour cette Suzuki XN 85 Turbo de 1984 (déjà aperçue dans une précédente vente) pourtant assez rare sur le marché qui était estimée entre 5 000 et 6 000 euros. Le prix de départ sera proposé à 3 000 euros et l’adjudication se fera sur l’enchère de 4 100 euros.

Suzuki XN 85 Turbo 1984 (lot n° 28)
Suzuki XN 85 Turbo 1984 (lot n° 28)

 

 Voyons page suivante ce qui s’est passé du côté des sportives.

Page suivante

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Derniers articles moto

Voir toute l'actu moto

Articles moto les plus populaires

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité