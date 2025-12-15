Vente du 13 décembre à Cherre : des résultats en baisse

Le marché des véhicules anciens n’a plus la cote. L’effervescence a tourné court. Du coup, on se retrouve avec des prix qui redeviennent plus réalistes. Et cela se ressent aussi dans l’univers des ventes aux enchères. La vacation qui s’est déroulée ce samedi 13 décembre (pour retrouver notre article de présentation, cliquez ici) illustre bien ce constat.

Le bilan de la vente

Comme pour la vente qui se déroulait le même jour à Chaumont (voir notre article en cliquant ici), les résultats enregistrés par cette vente ne sont pas très bons. Sur les 33 lots proposés, 15 ne trouvent pas preneur, 14 partent en dessous de l’estimation basse et 4 sont adjugés dans la fourchette estimative.

Pour les motos, le constat est sans appel. Il y avait 11 lots d’inscrits : 5 sont invendus, 5 changent de main en dessous de l’estimation basse et un seul lot est adjugé dans son estimation.

Les résultats des anciennes

Les anciennes ont quand même réussi à tirer leur épingle du jeu.

Le bel attelage Indian 1000 Powerplus de 1917 trouvera preneur contre 19 900 euros (estimation entre 20 000 et 30 000 euros prix de départ 10 000 euros). Pour le moteur Indian 1000 Powerplus estimé entre 4 000 et 5 000 euros, l’adjudication se fera sur l’enchère de 2 800 euros.

Cette Honda CB 750 Four K2 de 1971 sera la seule machine à changer de main dans son estimation (entre 7 000 et 9 000 euros). Après un prix de départ annoncé à 5 000 euros, les enchères se succéderont jusqu’à ce que le marteau tombe sur une proposition à 7 300 euros sans les frais.

On est resté beaucoup plus prudent pour cette Suzuki GT 750 cm3 de 1976 que les amateurs surnomment « la bouillotte ». Le lot sera adjugé à 6 100 euros, soit en dessous de son estimation (entre 7 000 et 9 000 euros).

Même constat pour cette Suzuki XN 85 Turbo de 1984 (déjà aperçue dans une précédente vente) pourtant assez rare sur le marché qui était estimée entre 5 000 et 6 000 euros. Le prix de départ sera proposé à 3 000 euros et l’adjudication se fera sur l’enchère de 4 100 euros.

