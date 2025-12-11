La Harley-Davidson indienne se met à jour !

Géant indien de l’industrie moto, Hero MotoCorp exploite à fond sa collaboration avec Harley-Davidson.

Outre l’arrivée de la Hero Hunk 440 en Europe, le constructeur vient de présenter l’ultime version indienne de la moto, une déclinaison badgée Harley-Davidson : la X440T.

Cette moto, développée par Hero pour le marché local et vendue sous la bannière de la firme américaine évolue avec une déclinaison T plus haut de gamme et mieux équipée.

Au programme, un style revisité, notamment au niveau de la partie arrière de la moto et des améliorations de la dotation électronique.

Un avant-goût des améliorations à venir sur la Hero Hunk 440 ?

Si on retrouve toujours au cœur de ce roadster le monocylindre de 440 cm3 refroidi par air de fabrication indienne et développant 27 chevaux et offrant un couple de 36 Nm à 4 000 tr/min, on peut constater que la selle, la partie arrière de la moto mais aussi le garde-boue évoluent pour une allure plus musclée, et qui se veut aussi plus confortable.

Les rétroviseurs sont également désormais placés en bout de guidon pour un look qui se rapproche de celui des Café Racer.

Disponible en quatre coloris, blanc, rouge, bleu et noir, la Harley-Davidson X440T adopte un accélérateur électronique lui offrant de nouvelles possibilités comme un contrôle de traction ainsi qu’un ABS déconnectable.

Autant de changements que l’on pourrait logiquement retrouver sur une prochaine version de la Hero Hunk 440 commercialisée en France par GD France au tarif canon de 3 599 €.