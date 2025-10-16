Le géant indien Hero s’attaque à l’Europe

Leader incontestable du marché indien, l’un des plus dynamiques de la planète, Hero MotoCorp veut maintenant se lancer à la conquête de nouveaux territoires.

Déjà présent dans 48 pays, le géant a maintenant l’Europe dans sa ligne de mire, et a décidé de miser sur l’Italie pour tester le marché européen.

Pour ses premiers pas en Europe, Hero propose à l’heure actuelle deux modèles aux motards transalpins : la Xpulse 200 4V, une petite moto tout-terrain à l’esprit aventurier, et la Hunk 440, un roadster de moyenne cylindrée conçu pour le permis A2. Toutes deux se distinguent par leur simplicité et leurs prix compétitifs (de 2 990 € à 3 990 €), ainsi que par une garantie de cinq ans. Hero a ainsi rejoint Pelpi International comme partenaire distributeur pour se développer en Europe.

L’Inde après la Chine pour s’imposer en Europe ?

Numéro un mondial en termes de volume de ventes, Hero MotoCorp ne débarque pas en Europe pour se contenter d’y faire de la figuration. L’objectif et les ambitions du constructeur indien sont assurément de s’y imposer et de faire de l’ombre à la fois aux marques bien établies mais aussi à la nouvelle concurrence chinoise qui place déjà ses billes depuis quelques années. La stratégie commerciale des Chinois ayant été jusqu’ici plutôt payante, avec des marques qui grappillent régulièrement des parts de marché, Hero se voit bien réaliser la même percée.

Selon le président de l’entreprise, Pawan Munjal, Hero prévoit d’ailleurs de s’implanter en Espagne, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni d’ici à 2026.

Des nouveaux modèles, adaptés à ces nouveaux marchés sont notamment attendus sur le salon EICMA de Milan, prévu en début de mois prochain. Nul doute que l’Europe y prêtera un œil attentif.