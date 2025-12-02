Ste Geneviève des Bois : 64 machines aux enchères le 4 décembre

Alcopa organisera sa vente multisite (Beauvais, Lyon, Marseille, Nancy, Paris Sud, Rennes et Tours) de décembre ce jeudi 4. Ce sera, comme d’habitude, depuis le site de Sainte Geneviève-des-Bois dans l’Essonne. Pour cette vente, soixante-quatre machines seront à votre disposition. Et comme d’habitude, vous pourrez enchérir en présentiel, sur le site d’Alcopa ou sur celui d’interencheres.com.

Frais et conditions de vente

Pour la catégorie « cyclos », à savoir les 50 cm3 ou les équivalents en électrique, les frais sont fixes et s’élèvent à 320 euros. Si vous enchérissez via le site interencheres.com, il faudra compter en plus 72 € TTC ou + 4 % TTC si le matériel n’est pas immatriculé.

Pour les autres machines de cette vente, il faudra compter, pour les frais, 14,40 % TTC du montant de l’adjudication avec un minimum de 360 € TTC. À cette somme viendront s’ajouter 140 euros de frais fixes + 85 € TTC si le véhicule bénéficie d’une garantie CIRANO (voir la description de chaque lot).

Le règlement pourra être effectué par virement ou par carte bancaire.

Les trois roues de la vente

Voyons du côté des trois roues ce qu’il y a d’intéressant. Tout d’abord, vous avez ce Piaggio MP3 530 HPE de 2025 qui se trouve à Paris sud. Son estimation est à 8 200 euros.

Dans le même style, vous avez ce Kymco 550 CV3 de 2023. On annonce seulement 883 kilomètres (non certifiés), une seule clé, une sacoche latérale hors service et une batterie faible. Son estimation est à 5 800 euros.

On change de registre avec ce side-car Ural 750 cm3 Ranger de 2017. Il n’a que 7 375 kilomètres, ce qui est rare, les amateurs de ce genre de véhicule étant d’assez gros « rouleurs ». Pour cet engin idéal pour les concentres hivernales genre « Millevaches » (si vous ne connaissez pas, cliquez ici), comptez au moins 5 000 euros.

Pour le même prix (estimation 5 000 euros), vous avez ce Can Am Spyder de 2010 mais pour l’acquérir, il faudra justifier que vous êtes un professionnel de l’automobile ou des deux roues. L’engin est immobilisé depuis deux ans et son fonctionnement est aléatoire.

On passe sur deux roues page suivante.