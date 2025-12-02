2. Les motos de la vente du 4 décembre à Ste Geneviève-des-Bois
Et les motos dans tout ça ?
On attend un minimum de 3 000 euros pour cette Triumph 675 cm3 Street Triple avec un petit peu moins de 50 000 kilomètres à son compteur. Elle est de 2015 et on prévient que le ralenti moteur est instable et que le voyant moteur reste allumé. Sept autres Triumph sont inscrites à cette vente.
Cette BMW F 900 R de 2022 a un tout petit peu plus de 17 000 kilomètres à son compteur. Il faudra prévoir de changer la batterie et se rendre du côté de Marseille pour la récupérer. Son estimation est proposée à 3 300 euros. La marque est elle aussi omniprésente à cette vente puisque onze autres machines vous attendent.
Cette Yamaha R6 YZF de 2002 est équipée d’un échappement Devil et d’une bulle fumée. On est sur un kilométrage légèrement inférieur à 55 000 kilomètres. Elle sera à votre disposition sur le site de Tours. Il faudra compter un minimum de 2 000 euros pour l’acquérir. XSR, MT 07 et 09, T Max, cinq Yam' en plus sont dans cette vente.
Et si vous souhaitez voyager comme dans un fauteuil, cette Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited 1690 cm3 FLHTK (le dernier ferme la porte !!!…) de 2010 cherche un nouveau propriétaire. Il faudra débourser au moins 7 900 euros pour repartir à son guidon.
Quatre Harley supplémentaires et deux Indian seront également disponibles.
